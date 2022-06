El grupo Pesado está listo para desencadenar ‘El infierno’

El Grupo Pesado está por cumplir 30 años de historia musical, y ya preparan actividades especiales para lo que será su aniversario en 2023. Mientras tanto, mantienen su vigencia a través de canciones y presentaciones en vivo, en México y Estados Unidos.

Durante la entrevista, los integrantes bromearon luego de señalar de que se me había ido un poco la luz por lo que agregaron, “acá se fue el agua, nos nos hemos bañado (risas)”, acotó Pepe Elizondo.

El grupo liderado por Beto Zapata y Pepe Elizondo están preparando el terreno para la celebración del 30 aniversario de Pesado.

Se vienen ya los 30 años, ¿qué es lo más significativo de esta carrera?

— Pepe Elizondo: La verdad estamos bien agradecidos principalmente con Dios porque nos ha regalado esos primeros 29 años de carrera y estamos ya cocinando lo que va a ser el 30 aniversario de Pesado, con mucha ilusión. Estamos retornando a nuestra casa disquera de Warner Music, con invitaciones muy importantes con muchos proyectos a futuro, la verdad es que el 30 aniversario va a ser un caso especial. Seguimos disfrutando nuestra carrera, la gira del 2022 de Pesado, estamos constantemente en México y Estados Unidos. Además, el 1 de julio sale nuestro primer sencillo ya con Warner, se llama El Infierno, autoría de mi compadre Beto Zapata, que estoy seguro que a la gente le va a llamar la atención esta historia que tuvimos la oportunidad de grabar. Vamos a vivir El Infierno con Pesado (risas).

¿Cuándo cumplen los 30 años?

— Beto Zapata: En el 2023, el grupo nació el 2 de julio de 1993, este 2 de julio cumplimos nuestros primeros 29 años y el próximo año, vamos a festejar todo el año desde que empiece el 2023 vamos a estar de festejos, de manteles largos.

“Creo que ahorita estamos pasando por un excelente momento, lo estamos disfrutando al máximo y se está viendo en las presentaciones, la gente está abarrotando los lugares”. — Pepe Elizondo, bajo sexto y segunda voz.

¿Por qué sus letras son para esos amores que duelen?

— PE: Llaman mucho atención los títulos de nuestras canciones, algunas con dedicatorias directas y duras, pero así es el amor (risas). Por ejemplo, El infierno, habla de una relación donde el hombre se siente humillado, siempre agredido de manera verbal por parte de su pareja y deciden separarse; al final dice: ‘irme al infierno sería regresarme contigo’, es una frase que creemos que va llamar mucho la atención y que mucha gente ha pasado por una situación similar. También podemos cantarle al amor en muchas expresiones, el amor a una madre, a un hijo, a un amigo, a una decepción, historias fuertes como un Ojalá que te mueras, A chillar a otra parte, Humíllate, pero canciones con mucho amor como Mi primer amor, Abrázame, Mi promesa, Mundo de amor, entre otras canciones.

¿Cuál es el sello que marca Pesado?

— BZ: Si desde que inició el grupo hace 29 años, la idea que teníamos y con la que seguimos era aportar algo a nuestra música norteña y defendiendo los orígenes con los que se desarrolló nuestra hermosa música norteña que es parte del folclor de la música internacional,. Desde respetando los sonidos del acordeón, del bajo sexto, de un tololoche, una batería hasta una tarola, enriqueciéndolo un poquito de repente con algún distorsionador o con algún ritmo ballenato, alguna base de mariachi.

¿Cómo ven el relevo generacional del regional mexicano?

— Muy padre, la gente lo está disfrutando mucho, son artistas relativamente nuevos, por ejemplo en el caso del Grupo Firme parecía que ellos ya tenían algunos años ellos formados, como agrupación, en el caso de Calibre 50 o de Edén que decidió tomar su camino de manera independiente, la verdad no se cuántos años tiene en la música pero si son tal vez comparados con nosotros, son relativamente nuevos pero están haciendo muy buena música. Hay mucho talento y en la mayoría me meto a los comentarios y hay muchos, la gente los quiere mucho. También, hay gente con mucha estructura que sigue llenando los bailes como un señor Ramón Ayala, Los Tigres del Norte, son un ejemplo también a segur porque después de muchísimos años siguen subiéndose al escenario a como si fuera su primer concierto y sigue abarrotando todos los lugares entonces los grandes maestros siguen trabajando. Nosotros que estamos en medio gracias a Dios estamos buen y la nueva generación viene empujando muy fuerte, quiere decir que hay mucha música para muchas generaciones más.

¿Cómo se encuentra Pesado?

— PE: En excelentes condiciones, muchachos tan fuertes que qué bárbaros, sigan así, no cambies tu medicina (risas), no la verdad que estamos atravesando por un buen momento, excelente, no te digo que el mejor, porque el mejor siempre está por venir, vienen cosas muy importantes con esta firma con nuestra nueva disquera, hay muchos proyectos a nivel internacional para ir a países como Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia, muchos que ya hemos visitado y otros no.

Actividades especiales para el aniversario del Grupo Pesado

Aniversario. “En conjunto con las presentaciones donde celebremos estos primeros 30 años de trayectoria musical vamos a ver con nuestra compañía disquera porque hasta ahorita al momento solo nos conocernos por llamadas en línea y telefónicas, vamos a sentarnos frente a frente para convivir, darnos un abrazo de felicitaciones por haber hecho esta fusión de Pesado-Warner y ponernos a trabajar en una luvia de ideas que nos permita depurar y sacar una idea que sea lo suficientemente grande como lo que se merece nuestro público como tal ves un disco de aniversario especial donde cantemos nuestras canciones y tal vez invitar a gente de nuestro género pop, mariachi, banda, hombre o mujer para cantar canciones de pesado a dueto, estamos todavía pensando con muchas ideas, pero hasta que no nos sentemos con nuestra compañía para que sea algo muy especial para nuestro público en el infinito agradecimiento por el apoyo a nuestra trayectoria musical.

Raíces. Oriundos de la ciudad mexicana de Monterrey, Zapata y Elizondo fundaron Pesado en 1993. Su amor compartido por la música norteña los inspiró para crear el grupo que desde entonces ha generado éxito tras éxito. A su álbum inaugural Ayúdame a olvidar le han seguido 27 grabados en estudio, siete de música en vivo y 16 recopilatorios más.

Próximo concierto en México:

15 y 16 de julio estarán en la Arena Monterrey.

