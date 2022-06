¿Por qué Emilio ya no aguanta más en La Academia?: “Me voy porque me urge atender este pedo”

La Academia sigue generando noticias. Una de las más recientes está marcada por la decisión de Emilio de salir del reality transmitido por TV Azteca.

A su entrada a La Academia aseguró que “Amo mi locura”, de Carlos Rivera, en su canción favorita. Jorge Emilio de la Cruz Martínez, su nombre completo, nació en Aguascalientes y tiene 21 años.

Emilio comenzó a cantar desde niño, pero afirma que desde los 16 años canta profesionalmente. Ahora con 21 años y un título de abogado entró a La Academia, pero no ha sido como lo imaginó, pues ha manifestado sentirse mal y extrañar mucho a su novia.

“Yo me voy”

El martes, durante uno de los ensayos que forman parte de la “semana de la resistencia”, Emilio comentó a sus compañeros en la casa de la Academia su deseo de irse.

Se derrumbó de tal manera que no quiso participar en las siguientes clases. De hecho, la profesora Guille Gomez Silva lo sacó de su clase al verlo bostezar y no integrarse con sus compañeros en las lecciones.

“Ya me quiero ir (…) Yo me voy porque ya me urge atender este pedo (ir al psicólogo)”, le dijo a sus compañeros mientras estos lo rodeaban para darle ánimo.

En cuanto a las presentaciones del fin de semana dijo que no deseaba presentarse.

“No quiero hacer el concierto”, afirmó.

Aunque sostiene que haber logrado entrar en La Academia “es un sueño”, manifestó que es complicado seguir. “Si no estás bien mentalmente está bien cabrón (…) Sé que no estoy dando el 100%, ni el 60%”.

“Estar aquí es un sueño (…) pero encerrado no puedo encontrar la solución que yo creo que necesito”, indicó Emilio.

Las críticas a Emilio

En la ronda de expulsiones del fin de semana pasado, las críticas de los internautas apuntaron hacia Emilio y muchos pidieron entonces su salida. Los cuestionamientos se han multiplicado con su decisión de abandonar La Academia.

“Si sabía que padecía de depresión hubiera buscado ayuda, si no que entró en un reality donde lo que más hay es presión, si se quiere ir pues que se vaya y ya”, escribió uno de los seguidores.

Pero también ha habido quienes defienden a Emilio: “No se dan cuenta del daño psicológico que les están haciendo?, Eso parece más una base militar que una academia!”, “Ese chico necesita terapia, es mejor dejarlo ir y que se trate, no es su momento, tiene otras prioridades y espero que la novia le dure, porque solo piensa en eso”.

Hasta el momento son tres los eliminados en La Academia: Esmeralda, Alejandra y Roberto Poot, de Quintana Roo, quien fue el primer eliminado en el primer concierto de La Academia el pasado 12 de junio de 2022.

Este fin de semana del 25 y 26 de junio habrá nuevas expulsiones y saldrán dos académicos más de los 13 que compiten en este punto.