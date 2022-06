Survivor México: Cathe López le confiesa a Tefi Valenzuela que sufrió abuso sexual por expareja de la cantante y causa revuelo en el reality

Survivor México, reality de competencias transmitido por TV Azteca, vivió la noche del miércoles un momento que sorprendió a los televidentes y que sacó a relucir un caso de abuso sexual que sufrió la actriz Cathe López por parte de una expareja de Stephanie Valenzuela, ‘Tefi’.

Sin nombrar a su agresor, Cathe López, de 26 años, le confesó a Tefi Valenzuela que había vivido una desagradable experiencia con un hombre con el que estuvo vinculada sentimentalmente la cantante y modelo de 32 años nacida en Perú.

“Había buscado el tiempo y el espacio para poder hablar con Tefi de una situación digamos similar que tenemos (...) Una situación Bastante fuerte que me había callado por cinco años (...) Yo me quedé mucho tiempo callada porque tenía miedo que me juzgaran y la gente dijera que se está colgando de la fama de alguien, pero ahora que te conozco quiero decirte que me inspiraste a hablar”, relevó.

Cathe le contó a Tefi Valenzuela,que había sufrido un intento de violación por una expareja de la cantante, aunque no llegó a soltar su identidad.

“Yo estaba en una fiesta con, no sé si decirte el nombre, pero supongo que te imaginas quién y él estaba metiéndose drogas... Entonces yo me empecé a sentir mal porque me dolía mi cabeza y me subí a un cuarto y él cerró la puerta y cuando cerró la puerta él me dijo que me quería coger (...) Me agarró de los brazos y me azotó en la cama”, relató.

“Yo tenía mucho miedo porque yo soy actriz y quiero construir mi carrera y no quiero que la gente me tache o me juzgue por alguna situación y que la gente me vea como la chica que intentó ser violada…”, añadió.

Le confesó a Tefi que la admira “mucho por tener el valor de hablar” y “no quedarse callada”.

Tefi Valenzuela vivió entre 2020 y 2021 momentos muy duros luego de sufrir agresiones físicas por parte de su entonces pareja, el actor Eleazar Gómez, quien estuvo varios meses en prisión por ese motivo.

Tefi Valenzuela, dijo por su parte, que, aunque se trata de algo que ya superó, la confesión de Cathe le resultó “muy fuerte”.

“Me confesó que mi expareja la había intentado violar y para mí fue muy fuerte”, dijo ante las cámaras de Survivor México.

“A pesar de que ya superé este tema y fue hace un par de años siento que hay muchas mujeres que todavía callan (..) Está persona sigue suelta y es un peligro para cualquier mujer (..:) Tú eres grande Cathe, tú puedes ser un ejemplo de hablar”, le dijo.

Comentarios sobre la confesión de Cathe

“Espero no herir sensibilidades, pero ese es un tema muy delicado que se debe hablar frente a un psicólogo no en un programa con cámaras, así que mejor se ponga a competir que es la peorcita de su equipo”, "

Dejen de defender a ese tipo, las mujeres hablan cuando sienten que es el momento, tal vez la chica ahí aislada de su agresor se sintió protegida y por eso se lo contó a otra víctima del mismo tipo. Qué horror que aún lo defiendan”, escribieron seguidores del reality.

Para algunos espectadores la confesión de Cathe no fue apropiada por tratarse de un reality de competencia.

“Es un reality de competencia no de lo que callamos las mujeres, esos temas no deben exponerlos en este tipo de programas, es algo que a nadie se les desea, pero tampoco es el momento”, escribió uno de los seguidores.

“¿Qué clase de La Rosa de Guadalupe de bajo presupuesto es esto?”, “Pobre si realmente le pasó, pero por qué exhibirse frente a las cámaras porque solo quiere foco. Y que forma tan baja de que hablen de ti”, "

Más arreglado no se puede ver. Porque no denunció en su momento o saliendo que lo haga. Porque eso de exponer a alguien a nivel nacional y se quede como si nada no está bien. Pero si no va a denunciar solo es aprovecharse de la situación por fama. Tefi lo hizo, se hizo famosa por esa lamentable situación, pero ella lo perdonó (por dinero y fama) y ahora otra vez lo está atacando, eso no está bien”.

Otros fueron más empáticos con la confesión de Cathe: “Híjole yo le admiro que lo hablo, solo así se puede sanar, en donde lo hizo o si es frente la cámara, es lo de menos. Muchos critican el tiempo o quieren fama, ojalá no les toque vivir nada así y que los juzguen. Cada quien sana a su tiempo y creo que ella sintió que Tefi la iba a entender”.