Tefi Valenzuela donará los 420 mil pesos que recibió de Eleazar Gómez

Tefi Valenzuela quiere cerrar la mala experiencia que vivió el año pasado, cuando denunció a Eleazar Gómez por violencia física.

Recordemos, que en noviembre del año pasado, Eleazar Gómez fue ingresado al Reclusorio Norte después de agredir a la modelo y cantante Stephanie Valenzuela, por lo que se enfrentó a un proceso de denuncia por abuso y violencia.

Después de casi seis meses de un mediático proceso legal, el actor obtuvo su libertad condicional al declararse culpable de las agresiones cometidas en contra de la artista y aceptar una serie de condiciones por tres años como: no cambiar de residencia, no hablar del tema en redes sociales, ofrecer disculpas públicas a Tefi, no acercarse a su víctima y entregarle 420 mil pesos mexicanos.

La modelo puntualizó en entrevista con Ventaneando que el monto económico será donado a una institución de mujeres.

“Sí, ya se depositaron los tres pagos, no sé aún a qué institución voy a donar el dinero, porque creo que van a ser varias y como está en México y yo estoy de viaje, esperaré a volver y empezar a hacer esas obras que tato quiero hacer”.

Agregó, “creo que a raíz de todo lo que pasó se ha vuelto uno de mis sueños tener una ONG para ayudar a las mujeres, motivar a otras mujeres, quizás prevenir también que lleguen a pasar por algo así”.

La modelo aseguró que se pondrá en contacto con alguna fundación para hacerles llegar el donativo.

“Hoy tengo terapia , y no me da vergüenza decirlo aunque para muchos ir al psicólogo o tomar terapia es para locos nada más , no tienes idea lo importante que es cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física, está bien superar nuestros problemas y seguir pero también es necesario sanar, no estamos solos”, compartió la artista.

Tefi Valenzuela vuelve a creer en el amor

La artista peruana vive una relación de pareja que gustar compartir en sus redes sociales.

“Contigo no volví a probar alcohol, me volví fan de los libros, y entendí que entrenar mente y alma es más sexy que mis pompas”. señaló.

