Esto es lo que opina Niurka Marcos del conflicto entre Juan Osorio y Pablo Montero

Después de su salida del reality show de Telemundo, Niurka Marcos volvió retomar su rutina y no dudó en manifestar su postura respecto al conflicto entre Juan Osorio y Pablo Montero.

Aunque la disputa inició varias semanas atrás, la vedette cubana no tenía conocimiento de lo que ocurría fuera de ‘La casa de los famosos’.

Durante una entrevista para el programa ‘Sale el sol’, Niurka Marcos opinó sobre la ausencia de Pablo Montero en el último día de grabación de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, “El último Rey: El hijo del pueblo”.

“Juan debe estar bien encabronado, mi amor, no pienso en Pablo Montero sino en Juan, ¿Se empedó (Pablo)?, ¿Agarró una peda magnánima? No, no sabe cómo le va a ir”, mencionó la mamá de Romina Marcos.

La falta de Pablo Montero, no solo causó molestia en el exesposo de Niurka Marcos, sino todo el personal que integró la segunda temporada de la producción. Sin embargo, la cantante asomó la posibilidad de perdón de Juan Osorio, pues al final de todo ha sido como un guía a lo largo de la carrera del cantante.

“Bueno, de Pablito como somos los padrinos de él de cuando empezó… Pablo fue el que nos cantó mariachi en Garibaldi a Juan y a mí cuando me dijo si yo quería ser su novia. O sea, con 27 añitos… Y luego Juan me dio la buena noticia que Pablo era mi hermano en la telenovela ‘Nunca te olvidaré’”, rememoró Niurka. “A lo mejor Juan lo perdona porque le ha perdonado muchas”, agregó.

