Gustavo Adolfo Infante revela desconocidos detalles de su entrevista con Frida Sofía

En 2021 Frida Sofía causó controversia luego de revelar durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante los abusos que sufrió de su abuelo durante su infancia.

La confesión de la empresaria de 30 años provocó un enorme conflicto familiar y la caída de la imagen de Enrique Guzmán.

Tras un año de la controversial conversación trasmitida en “El minuto que cambió mi destino” a través de la pantalla de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante reveló cómo logró conseguir la entrevista pese a la tajante relación que tenía con la hija de Alejandra Guzmán.

El popular periodista mexicano no perdió la oportunidad de contar la historia durante su visita al programa conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, ‘Montse & Joe’.

“Nos habíamos peleado, entonces ella me decía ‘Pinche enano, cuando te agarre te voy a…’ ya sabrás. Dejé pasar un tiempo y como a los 7 meses le escribí”, mencionó Infante.

Sin embargo, para su sorpresa cuando le solicitó la exclusiva a Frida Sofía, la joven mostró una gran disposición.

“Le digo ‘Hola’ y me dice ‘Me acabas de leer la mente, estoy pensando en ti. Ven a Miami y te doy la entrevista’. A la siguiente semana estaba en Miami”, confesó el conductor de televisión.

Gustavo Adolfo Infante quedó asombrado con las declaraciones de Frida Sofía

La conversación entre el periodista y la empresaria dejó a más de uno sin aliento, pues la denuncia contra su abuela no era algo de lo que él tenía conocimiento.

“Llega Frida Sofía, se sienta, me da un beso, empezamos y a la mitad de la plática me suelta lo de Enrique Guzmán: ‘Mi abuelo siempre me dio miedo porque era un ser muy asqueroso’. Le digo: ‘¿Por?’. Me dice: ‘Porque desde niña me manoseaba’ Yo soy papá, se me secó la boca”, mencionó Infante.

Por otro lado, el resto de la información que reveló Frida Sofía durante el programa ya las había compartido anteriormente con Gustavo Adolfo Infante, pero de igual forma fueron un choque para los televidentes.

“Ya me había contado que había perdido la virginidad en un hotel con un cuate que estaba con Alejandra; que ella estaba tan borracha que este cuate se pasa a otra habitación y la viola cuando tenía 11 años de edad. Y que cuando tenía 5 años de edad […] Alejandra fumaba marihuana y le echaba el humo en la cara”, comentó el periodista.

Finalmente el presentador de ‘De primera mano’ aseguró que no tiene idea de cómo la nieta de Silvia Pinal está bien después de lo que ha vivido.