La esposa de Pablo Lyle, Ana Araujo ya se considera madre soltera

Ana Araujo, la esposa de Pablo Lyle habló acerca de su relación con el actor y contó que ya se asume como madre soltera. Fue en la presentación del libro “El Diario de Cayetana” de Laura Cuevas, quien es amiga de Ana que la esposa de Lyle fue cuestionada por “Ventaneando”. “Llevo tres años sin Pablo y mi situación sentimental con él lo compartiré en su momento”, expresó Ana Araujo.

En la misma línea, la pareja de Pablo Lyle compartió, “Ahí estamos todo bien, la verdad es que hablamos diario y estamos en contacto diario”. Desde el 2014 Ana Araujo y Pablo Lyle se casaron y concibieron a Arantza y a Mauro Lyle. “Yo estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo y en el país y te quedas como cabeza de familia, entonces no queda de otra más que chambearle y me he abierto las puertas y trabajo en diferentes cosas”, platicó Ana.

La esposa de Pablo Lyle contará su situación con el actor

Como contexto, el 31 de marzo de 2019 el actor Pablo Lyle tuvo una discusión con un hombre de 63 años llamado Juan Ricardo Hernández, quien era cubano. Pablo Lyle y su familia se encontraban en Miami y se trató de un pleito de tránsito pues Pablo iba a bordo de un coche con su hijo y su cuñado. Juan Ricardo también iba manejando y se cruzó en el camino de Lyle y comenzaron a discutir se bajaron de sus respectivos coches y Pablo golpeó a muerte al cubano y por esto está siendo juzgado en Estados Unidos.

Ana Araujo y Pablo Lyle. Ana Araujo y Pablo Lyle. / Foto: Instagram.

Finalmente, Ana Araujo confesó, “Las situaciones difíciles te hacen crecer como persona”, y en el reciente festejo “Día del Padre” la joven subió una historia a Instagram felicitando a Pablo Lyle. Actualmente Arantza tiene 13 años y Mauro 6 años y tanto los hijos de la pareja como Ana Araujo están “esperanzados con que ya se lleve a cabo el juicio de Pablo y no se posponga más”.

