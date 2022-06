Shark Tank México: conoce las debilidades y fortalezas de Amaury Vergara, Alejandro Litchi y Marisa Lazo

El programa Shark Tank se ha convertido en un reality que pone en la pantalla a varios empresarios que agitan los negocios en México. Ahora, algunos están de regreso con una séptima temporada que trae nuevos tiburones al tanque como son Amaury Vergara (Omnilife y Chivas); Alejandro Litchi, líder en la industria joyera, especialista en ventas y plataformas de emprendimiento (NICE); y Ernesto Coppel, líder en el sector turístico y de bienes raíces.

Junto a los nuevos empresarios veremos a Marcus Dantus, líder de Startup México; Alejandra Ríos, CEO de Ambrosia, Braulio Arsuaga, director general de Grupo Presidente y Marisa Lazo, fundadora de Pastelerías Marisa.

Amaury Vergara, Alejandro Litchi y Marisa Lazo nadan entre tiburones en Shark Tank Mexico

Publimetro charló con Amaury Vergara, Alejandro Litchi y Marisa Lazo sobre esta nueva aventura que los hará nadar en otras aguas -quizás- menos cálidas.

“En un inicio si me lo pensaba mucho, obviamente, por el tema de que te estás convirtiendo (...), digo a lo mejor nuestro negocio ya es un poco público, pero aquí ya estás saliendo en todos lados; fue un poco difícil, más que nada por la familia y el tema (seguridad) que estamos viviendo en México, como que eso me detenía. Al final, el poder ayudar a otras personas a que puedan recibir consejos o una inversión en sus negocios, esa fue la motivación de apoyar a los emprendedores mexicanos”, señaló Alejandro Litchi, empresario jalisciense.

Mientras Amaury Vergara reveló que dudó en aceptar por las críticas que recibe continuamente dentro del ámbito futbolístico.

“Me buscaron los shark que habían estado en otras temporadas, porque primero querían a lo mejor invitarme para estar en un programa en honor a mi padre; sin embargo, rechacé la oferta porque estaba muy reciente la partida de mi padre y no me sentía con el ánimo, era muy reciente para salir en un programa de televisión y hablar de mi padre. No creí que fuera a llegar otra vez la invitación, y cuando llegó, te voy a ser muy honesto, si me la pensé muchísimo, porque en el futbol -ya sabes- hay mucha crítica. Pensé que no podía ser bien recibido, pero luego pensé que podría ser una gran oportunidad para poder compartir mis valores y quiénes somos, así que me nació esta gran inspiración de poder participar y ayudar porque es la esencia de lo que hacemos en Omnilife y Chivas, apostar por el talento mexicano. Vi la oportunidad de como empresario joven poder transmitir una visión distinta de negocios, no común. Me siento afortunado de ser un empresario joven con una responsabilidad muy grande: inspirar que si yo puedo, muchos pueden”, dijo Amaury Vergara.

Dos mujeres participan en esta nueva temporada, una de ellas Marisa Lazo, “el hecho de ser mujer, justo poder inspirar a otras mexicanas, que no se excluya, tache o nos llamen malas mujeres por estar en otros ámbitos, además del hogar era un reto; también, como la primera vez, me la pensé mucho porque era otro nivel de exposición pero no me podía perder esa oportunidad. Verán cómo cada uno de los que participamos tenemos un liderazgo y forma de negociar muy diferente”.

Shark Tank México. Tiburones tapatíos provocarán un tsunami en la nueva temporada del reality. (Foto: Sony Channel y Carlos Zepeda.)

La temporada ya está grabada en su totalidad, por lo que señalaron que volverían a repetir la experiencia.

“Hubo un proceso de adaptación interesante y para nosotros más allá de estar pensando en morder en el tanque, fue encontrarme algunas sorpresas como industrias que no estoy acostumbrado que me atreví a entrarle, pero definitivamente se convierte el tanque en algo tan emocional y adrenalínico que te conviertes en tiburón aunque no quieras, porque empieza la grilla que es parte de la sal de este programa”, agregó Amaury.

Tiburones con debilidades y fortalezas

“Mi fortaleza es la intuición con quien hago buen clic, y mi debilidad... deja pensarlo bien (risas). Soy muy noble, de repente hay cosas que no son buenos negocios, pero tengo corazón de pollo”: Alejandro Litchi.

“Una de mis fortalezas es ser empática y sacar rápido los números y decidir que si y que no, pero mi debilidad es el corazón, soy demasiado noble. Me cuesta mucho trabajo no decir algo positivo”: Marisa Lazo.

“Mi fortaleza es la pasión, la emoción por hacer las cosas, de querer cambiar y transformar esa es mi fortaleza. Siempre tengo un propósito mayor al que solamente hacer un negocio. Me gusta pensar que es lo que me mueve. Mi debilidad, también el corazoncito que se me apachurra con algunas cosas y confío siempre en la gente hasta que no me prueben lo contrario; quizá me falta ver la parte el gancho oculto o algo que no estás viendo, porque te dejas llevar por la primera impresión”: Amaury Vergara.

Shark Tank México, a detalle

Místico. La suerte del 7 envuelven la séptima temporada de Shark Tank México, que además tiene 7 tiburones cerrando nuevos tratos y estrenará en el mes 7 del año.

Diversidad. El reality presentará proyectos con un enfoque diversificado y revolucionario con propuestas de irreverentes de industrias emergentes. Además, un tanque más incluyente que prioriza la equidad e inclusión

Novedades. Tres nuevos tiburones acechan el tanque y están listos para “atacar” con su experiencia y visión, como son Amaury Vergara, Ernesto Coppel Kelly y Alejandro Litchi

¿Cuándo y dónde se estrenará?

1 de julio será el estreno a las 21:30 horas por Sony Channel; posteriormente todos los jueves por Claro Video.

20 episodios y más de 70 nuevos emprendimientos

