Shakira y Piqué habrían terminado su relación por problemas relacionados con el dinero

Desde que Shakira y el futbolista Gerard Piqué anunciaron su separación a inicios de junio de este año, la ex pareja no ha dejado de estar en boca de todos. Y es que ahora Roberto García, ex novio de una de las hermanas de Shakira, dijo al medio español “EsDiario” que la separación de Shakira y Piqué se debió a problemas de dinero. “Me ha contado una persona muy allegada a ellos que ha habido un problema económico entre ambos”, señaló Roberto.

Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué en 2014. / Foto: Frazer Harrison/Getty Images. (Frazer Harrison/Getty Images)

Acorde con el problema que acabaría con la relación sentimental entre Shakira y Piqué se sabe lo siguiente: “Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50 por ciento, confesó García. Cabe agregar que Shakira y Piqué estuvieron juntos por 12 años, tuvieron dos hijos llamados Sasha y Milán pero nunca se casaron.

A un mes de su separación Shakira y Piqué siguen dando de qué hablar

De igual modo, el ex cuñado de Shakira mencionó, “Shakira se fijó en Piqué porque la gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él”. En cuanto a la noticia de la ruptura de Shakira y Piqué, la ex pareja confirmó a la “Agencia EFE” su separación con las siguientes palabras, “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños que son nuestra máxima prioridad pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

A casi un mes del anuncio de la separación entre Shakira y Piqué siguen circulando diversos rumores de por qué la tan querida pareja decidió terminar su relación. Infidelidad por parte de Piqué hacia Shakira con una mujer y también con un hombre son algunos de esos rumores, no obstante, todavía no hay una fuente confiable que confirme el verdadero motivo del truene de la cantante y el futbolista.

