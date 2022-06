El cantante de regional mexicano de 23 años de edad, Christian Nodal, nuevamente se encuentra en polémica, debido a varias declaraciones emitidas a través de la entrevista que tuvo con la revista Rolling Stone México para la edición de julio, la cual titulan, “Nodal: Amor, tatuajes y dos corazones rotos”.

Christian Nodal insulta a Bad Bunny y le manda polémico mensaje. / Foto: Instagram

Para esta entrevista, el intérprete de Botella tras Botella, compartió que la música siempre fue su refugio y a la par, lo ayudó a sanar en todos los aspectos, asimismo, agregó que con su música el busca que las personas conecten y sanen ya que se tiene que hacer desde el corazón.

Muchos creerían que todo es miel sobre hojuelas en la vida del cantante, pero el reveló que en algún punto fue todo lo contrario, ya que incluso, intentó quitarse la vida y trató de aventarse de un segundo piso, pero su abuela que también fungió como su madre, lo salvó.

Christian Nodal insulta a Bad Bunny y le manda polémico mensaje. / Foto: Getty Images (Greg Doherty/Getty Images)

Christian Nodal revela que para ser un artista se necesita talento

Por otro lado, en la polémica entrevista, Christian Nodal, reveló que hay que mantener las culturas ya que la música implica mucho respeto y trabajo que existe detrás pero no muchos logran ver, a la par, señaló que para ser un artista, se necesita talento y citó la canción Safaera de Bad Bunny.

Christian Nodal insulta a Bad Bunny y le manda polémico mensaje. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

Christian Nodal le manda polémico mensaje a Bad Bunny

“Y esas son las cosas que se deben de valorar muchísimo, lo que es genuinamente natural; yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, “Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame”, pero hay que tener talento para hacerlo”, dijo el oriundo de Caborca.