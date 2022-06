Chris Evans podría ser el nuevo Wolverine

Desde que finalizó la saga del infinito del Universo Cinematográfico de Marvel o MCU por sus siglas en inglés, Chris Evans había decido darle un descanso a las tramas de superhéroes.

Sin embargo, su interpretación como Steve Rogers, mejor conocido como el Capitán América, quedó grabada en la mente de las personas, quienes lamentan que el actor no vuelva a interpretar tal querido personaje en los próximos proyectos del MCU.

No obstante, el actor aclaró que sí podría estar abierto con regresar a Marvel solo si le ofrecen interpretar a otro personaje, pues no quiere faltarle el respeto a su amigo y compañero Anthony Mackie, cuyo personaje ahora es el portador del escudo y nombre del Capitán América.

Con respecto a su posible regreso al MCU, los hermanos Russo, quienes dirigieron “Avengers: Endgame”, y la próxima película donde también saldrá Chris Evans, “The Gray Man”, expresaron a cuál personaje le gustaría ver que el actor encarnara.

Los hermanos Joe y Anthony Russo serán los directores de la cinta Foto: Getty Images

Sorprendentemente, no nombraron a la Antorcha Humana de los 4 Fantásticos, pues se había rumoreado que su esperado regreso al MCU, sería con ese personaje que ya había interpretado en las primeras películas de este grupo de superhéroes.

De hecho, el propio Chris Evans dijo hace unas semanas que preferiría volver al MCU como la Antorcha Humana, que como Steve Rogers: “No, nadie ha venido a mí por eso (interpretar de nuevo a Antorcha Humana). Quiero decir, ya no me veo exactamente igual. Eso fue hace 15, casi 20 años. Dios mío, estoy viejo. Pero realmente amo a ese personaje”.

“Evans es un actor increíble. No lo digo de mala manera, pero no se parece en nada al Capitán América. Steve Rogers es muy controlado y tranquilo, discreto. Chris es enérgico, divertido y carismático y aporta mucha energía al conjunto. Me encantaría verlo hacer algo como Wolverine”, expresó Joseph con el apoyo de su hermano, Anthony.