Alexander Acha considera que está haciendo un gran trabajo como director de La Academia

En esta nueva etapa de “La Academia”, el cantante Alexander Acha fue elegido como director debido a su experiencia artística y a su preparación. Para hablar de esta nueva oportunidad que se le presentó, Alexander habló con Publimetro y dijo, “Me siento feliz porque es un reto que yo no había vivido y creo que estoy sabiéndolo hacer de una manera adecuada y al fin estoy pudiendo compartir tantas experiencias que he ido recabando a lo largo de mi vida en este medio”. “La Academia” cumple 20 años de llevarse a cabo y en esta generación Alexander considera que “su responsabilidad más grande es trabajar con los chicos y chicas en cuanto a su visión y actitud sobre esta carrera”. El artista describió a esta generación de “La Academia” como: talentosa, balanceada y frágil y comentó que bajó su dirección ha hecho mucho énfasis en el respeto mutuo y en la fomentación del compañerismo entre sus alumnos.

“Maestros de música van a tener muchos pero considero que mi trabajo más bonito con ellos es ayudarles a entender cómo se llega ahí. Cómo se llega a ser un artista de calidad, un artista completo, cómo se puede mantener el éxito y la integridad dentro de esta industria”, apuntó Acha de su experiencia como director de “La Academia”. Cabe mencionar que anteriormente Alexander Acha ya había sido parte de “La Academia”, ya que en de 2019 a 2020 fungió como crítico y de esto comentó, “El ser crítico es criticar una participación en base a la experiencia propia y de esta crítica el alumno puede extraer una enseñanza y aplicarlo a su crecimiento y evolución”.

Alexander Acha sigue sacando música nueva

Alexander Acha se describe a sí mismo como músico, compositor, productor y cantante y debido a estas cualidades comentó que fue considerado para el puesto de director en este famoso reality show. “Es la plataforma más importante de exposición de artistas nuevos que yo creo que existe en Latinoamérica. Es la academia más importante pública y el reality más fuerte de lanzamiento de artistas que existe”, dijo Alexander del show. De la misma manera, el cantante contó por qué fue que lo eligieron para ser el director y aseveró, “Soy un artista muy completo y eso le agradó a los productores del programa porque yo podía darle al show una visión más integral”.

En la misma línea, Alexander Acha confesó que lo que más disfruta de ser director de “La Academia” es “la convivencia con sus alumnos y el poder ver de cerca su evolución”, así como el que ahora se puede mostrar él al público de una manera que no lo había hecho antes. “Mi padre a mi me dijo que no me conformara con menos de lo que a mí me gustaba y que buscara siempre a través del estudio y la preparación académica el llegar a crear obras como compositor que me gustaran igual o más que las obras que me gustan de otros artistas”, compartió Alexander Acha hijo del famoso cantante Emmanuel.

Por último, Acha nos platicó de su música nueva y es que el próximo 8 de julio lanzará un nuevo disco que se llamará “Las Italianas”. Este álbum estará disponible en todas las plataformas digitales y se tratará de una recopilación de éxitos italianos románticos “que nunca fueron traducidos al español”. “Tú cómo estás” es el primer sencillo de este disco y como sorpresa, Alexander Acha estrenará esta canción el 10 de julio en “La Academia”. “Para ser cantante hay que cantar mucho y hay que cantar a muchos artistas y el hacer esto te desarrolla la voz, eso es mi consejo para las personas que quieren ser artistas”, concluyó Alexander Acha.

