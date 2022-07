Laura Bozzo promete “candela pura” si no la expulsan de la Casa de Los Famosos

Laura Bozzo está en la boca del lobo. Sus propios compañeros de cuarto en la Casa de los Famosos 2 hacen chistes sobre ella y se ríen a sus espaldas. Puede que la famosa presentadora de 69 años no sepa que Daniella Navarro, Salvador Zerboni, entre otros, hablan a sus espaldas y la cuestionan por sus actitudes de “abuela”.

Las risas entre Daniella Navarro y Salvador Zerboni son frecuentes para referirse a Laura Bozzo, quien durante el reality de Telemundo ha tenido explosivas reacciones, además de confesar que lleva años lidiando con la depresión.

A sabiendas de que muchos de sus compañeros quieren verla salir de la casa, Laura Bozzo lanzó una promesa durante una conversación en el patio de la casa en la que estaban Daniella y Zerboni: “Si yo me quedo esto la próxima semana se vuelve candela pura”, les dijo. La frase provocó la ironía de Zerboni, quien le respondió que llevaba semanas diciendo lo mismo.

Laura suele ser frontal en sus opiniones, y en ocasiones eso ha caído mal entre sus colegas de cuarto y los vecinos de la otra habitación en la que estaba Niurka Marcos, con quien la presentadora solía pelearse a más no poder.

“Daniella es mi hija”, ha dicho Laura al defender a su compañera de cuarto de Ivonne Montero, con quien ha tenido fuertes enfrentamientos luego de que Niurka Marcos abandonara la Casa de los Famosos 2.

Laura lanza dardos venenosos a los habitantes del cuarto donde está Ivonne Montero: “Ese cuarto es una podredumbre (…) Ese cuarto es un nido de víboras, es una cosa repulsiva”.

Si bien Laura era vista como una de las favoritas para alzarse con el triunfo en la Casa de los Famosos, su imagen se ha ido desinflando y el público no la está viendo con los mismos ojos.

“Esa señora está muy mal, ya no es mi favorita, no hace nada en la casa y se la pasa peleándose con todo el mundo, FUERA LAURA”, “Laura es todo lo contrario a lo que creí, de mujer autosuficiente no tiene nada, de mujer segura menos, de mujer feminista mucho menos como ataca a su género en vez de callar, solo sé que es una mujer muy manipulable”, son algunos de los comentarios.

Otro de los seguidores le aconsejó algo muy contundente a Laura Bozzo: “Deja tus malcriadeces, ponte a colaborar en la casa porque lo único que haces es quejarte y tratar mal a los demás qué te respetan”.

Así van las eliminaciones en la Casa de los Famosos 2

El lunes 27 de junio fue eliminado el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos. Con la salida de Osvaldo Ríos suman siete los famosos que han sido eliminados en este punto, de 17 que comenzaron la Casa de los Famosos 2 el 10 de mayo de 2022, teniendo como invitada especial en la gala de arranque a la exmiss Universo venezolana, Alicia Machado.

Los siete eliminados de la Casa de Los Famosos son: Osvaldo Ríos, Niurka Marcos, Brenda Zambrano, Eduardo Rodríguez, Julia Gama, Luis ‘Potro’ Caballero y Mayeli Alonso, quien fue la primera eliminada el 16 de mayo de 2022.

Ahora le corresponderá al público decidir qué famoso quieren salvar esta semana.