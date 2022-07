Los hermanos Hanson celebran 30 años de carrera y revelan el secreto de su larga y exitosa trayectoria

“MMMBop” es el nombre de la canción que hace 30 años lanzó a “Hanson” al estrellato y desde ese entonces esta banda conformada por los hermanos Isaac, Taylor y Zac ha continuado con su pasión que es hacer música. Este año los hermanos Hanson están celebrando 3 décadas de carrera artística y para honrar tantos años de éxitos y esfuerzos, los cantantes están de gira mundial con su “Red Green Blue World Tour” y siguen promocionando el lanzamiento de su nuevo disco que lleva el mismo nombre. En entrevista con Publimetro, Hanson dijo Zac Hanson, “30 años de ser una banda son palabras mayores y creo que cuando inicias tienes esta aspiración de crecer. El poder estar en el escenario y ver que tus fans tienen esta historia contigo porque te conocieron cuando tenían 12 años y ahora tienen 42 y llevan a su esposa e hijos es una cosa muy linda y estamos muy orgullosos de haber cumplido con nuestra parta para que eso suceda. También estamos muy honrados y agradecidos con nuestros seguidores porque son quienes lo han hecho posible”.

Asimismo, Zac reflexionó en lo larga que ha sido su carrera musical y mencionó, “Cuando éramos chicos no sabíamos qué tanto eran 30 años”. Por su parte, Isaac Hanson comentó, “Lo que siempre tratamos de hacer fue el tomar decisiones con las cuales nos sintiéramos cómodos a largo plazo. Y cuando tomamos esas decisiones no pensamos en perseguir la popularidad sino que nos guiamos por tener una visión artística más allá de la fama”. En estas tres décadas “Hanson” ha recabado mucha experiencia artística y de esto Zac compartió, “Cuando eres músico hay algo muy importante relacionado con tu voz y no hablo del sonido de la voz sino de lo que como artista expresas al mundo. Hay tantos estilos diferentes de música pero el querer compartir tu perspectiva del mundo con la gente eso es de lo que se trata el ser un músico”.

“Hanson” lanzó “Red Green Blue” este 2022

En cuanto a su álbum “Red Green Blue”, Taylor Hanson contó que el disco está llamado así porque está dividido en tres colores que son los favoritos de cada uno, el rojo es de Taylor, el verde de Isaac y el azul de Zac. “El disco es muy único y consta de tres partes y cada color nos representa a cada uno. Básicamente cada uno presentó cinco canciones con su esencia pero sin dejar de conservar esa visión de la unión de la banda”, compartió de su nuevo sencillo. Como dato, para este disco “Hanson” colaboró con el ingeniero y productor Jim Scott y con el ganador del Premio Grammy David Garza. “En esta ocasión quisimos trabajar este disco casi como un proyecto individual de cada uno porque mostramos cómo es cada quien musicalmente hablando”, Isaac.

Hanson. Hanson. / Foto: Cortesía.

De su relación como hermanos y músicos Zac Hanson platicó, “Solamente conocemos esta vida y lo que podemos decir es que hacer algo por un largo tiempo es difícil y requiere evolución. Y sí tenemos la misma madre y el mismo padre pero el reto diario al que nos enfrentamos es el mantener ese interés mutuo en lo que hacemos”. Algo emocionante para los fans mexicanos de “Hanson” es que el 25 de septiembre de este año la banda se presentará en el Auditorio BlackBerry en la Ciudad de México.

Cabe mencionar que cuando comenzaron con la banda Zac tenía 6 años, Taylor 9 años e Isaac 11 y 30 años después los hermanos Hanson siguen amando crear música. “Don’t let me down”, “Write you a song” y “Child at heart” son tres canciones nuevas que recién lanzó “Hanson” y de ello Taylor dijo, “Child at heart habla de mantener esta perspectiva esperanzadora de la vida aunque exista la negatividad y el pesimismo”. “Write you a song es una melodía que le escribí a mi hija porque me lo pidió literalmente me dijo: papi no tengo una canción, nunca me has escrito una y junto con un gran amigo llamado Paul McDonald compuse esta canción tan personal”, compartió Isaac. Por último, Zac habló de “Don’t let me down” y mencionó, “La letra tiene muchos significados y algunos están escritos para mí mismo pero en general trata acerca de entender que tú puedes crear tu propio destino”.

