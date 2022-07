Andry Kiddos le canta a la nostalgia con una nueva versión de “Mi eterno amor secreto”

Andry Kiddos lanzó su nuevo sencillo llamado “Mi eterno amor secreto” un clásico original lanzado en su momento por Marco Antonio Solís. En un momento de añoranza por sus anécdotas de la niñez, el venezolano compartió con su publico a través de redes sociales, un fragmento de su propia versión, la cual fue recibida con más de 65 mil replicas y 4.5 millones de reproducciones en Tiktok.

Gracias a ese apoyo recibido por parte de sus fans, Kiddos lanzó la casa por la ventana y decidió producir la canción completa que hará parte del disco que está preparando titulado “Lo que escuchaba mi papá”.

¿Cómo va este nuevo lanzamiento de tu sencillo?

-Con este lanzamiento estoy un poquito diferente al anterior. Ya estoy trabajando en mi álbum, en un par de cositas que me tienen muy feliz. Este sencillo es parte de, porque la canción va a ser parte de álbum, del concepto del álbum. La canción es un clásico, creo que todos nuestros papás conocen esta canción. El concepto del álbum va por ese rumbo, de las canciones que escuchábamos antes, estoy bien creativo ahora mismo.

¿Por qué iniciar esta aventura musical con una canción como “Mi eterno amor secreto”?

-Te explico. La idea inició con esta canción porque yo siempre había tenido en la mente hacer algo con Marco Antonio Solís porque es el artista favorito de mi abuela y era su canción favorita. Siempre quise hacer algo con eso, para mi abuela. Sin planes ni nada, sólo grabarlo para tenerlo en mi mente, pero lo grabé, a mi equipo le encantó. Lo subí a Instagram y a Tiktok, unos 15 segundos y a la gente les gustó mucho, el bite de lo que estaba haciendo. La gente me empezó a escribir para que la sacara, incluso en Tiktok tenía 50 mil videos, una cosa súper orgánica. La saqué gracias a que la gente la quería, la gente realmente le gustó la canción.

¿Cómo te ayuda reinventar estos clásicos de la música?

A mi me ayuda porque estoy dando a conocer que podemos hacer muchas cosas con la música que existió para saber porqué está en donde está. Todo lo que los artistas hicieron en el pasado influyó en lo que está pasando ahorita con la música. Yo quiero lograr que una canción que alguien de mi edad jamás ha escuchado porque estábamos pequeños para poder conectar con la música de ahora. Porque ahora la música habla diferente, la manera de cantar es diferente, las letras, todo es diferente. En caso de “Mi eterno amor secreto”, la gente de mi edad o menor, lloraron la canción, se identifica. Está cool lograr eso, estamos juntando dos generaciones, la mía con la de mi papá, ¿no sé si me explico? Hay un público ahí mezclado, me ha dado una expansión bien cool en cuanto a público y que yo soy muy diverso.

Andry Kiddos tiene una trayectoria sólida a pesar de su corte edad. Ha colaborado con Kenia Os, la Banda MS, entre otros artistas.

