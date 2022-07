El arma secreta de Shakira para quedarse con sus hijos

Se ha especulado mucho sobre el divorcio entre Shakira y Gerard Piqué, y la batalla legal que se desatará, principalmente por sus hijos Sasha y Milan.

Lo mejor para ambos sería llegar a un acuerdo, sin embargo se ha dicho que la colombiana no piensa ceder tan fácilmente. Según el medio español Informalia, ella no dará tregua. Según se detalla “desde que su relación con el central del Barcelona se quebró ha pasado por muchas fases como rabia, desesperación y tristeza, porque “se ha dado cuenta de que no conocía en absoluto al hombre con el que convivía”.

También se rumoró que hace unos días, Shakira y Piqué se reunieron para llegar a un acuerdo en el futuro de sus hijos y él se negó a que se marcharan a Miami, Estados Unidos.

Pero según fuentes cercanas a la intérprete que hablaron con dicho medio, ella no cederá , ya que no hay nada que la ate a España.

El arma de Shakira contra Piqué

Para lograr llevarse a sus hijos, la barranquillera no escatimará en esfuerzos, así tenga que revelar los secretos de su ex, por lo que lo mandó a investigar y está creando un informe que podría ser fatal para el futbolista.

“Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar y los informes que encargó de Gerard. Ella no era ajena a la afición de su chico por el coquetear, pero nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron. Pero Shakira ahora está hablando con gente que le está abriendo los ojos. Y las versiones coinciden hasta en los pequeños detalles. Él no se escondía. Lo hacía ante los ojos de otras y otros. Eso sí, casi siempre en sitios privados, para que no se pudiera publicar ni una foto”, se relata en Informalia.

Por esos motivos Shakira no piensa ceder, situación que los llevaría a pelear en los tribunales. Aunque la colombiana tiene difícil romper el arraigo de sus hijos a España, no imposible.

Del otro lado se encuentra Piqué quien tiene cierto temor porque Shakira revele sus trapos sucios de Piqué. “Lo va a hacer si tiene que jugar esa carta. Es por ello por lo que tiene a personas rascando información y elaborando el macro-informe Piqué, con todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares”, explica el medio español.

“Piqué se ha buscado una mala enemiga. Y él lo sabe. La conoce mejor que nadie. Y tiene ira, rencor y recursos suficientes para complicarle la vida”, agregaron.