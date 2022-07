C-Kan: ‘el rap no es solo música de drogas, violencia y pandillas’

José Luis Maldonado, mejor conocido como C-Kan, ha dado un nuevo rostro al rap y hip-hop mexicano y lo ha popularizado en algunas partes del mundo. Ha hecho del rap su manera decir lo que otros no pueden y logró unir a varios exponentes del género y hacer festivales propios, algo que no existía.

“Sin todos los raperos mexicanos que me siguieron la idea no hubiera sido posible. Estoy contento también que toda la la mayoría de la escena del rock mexicano haya levantado la mano para participar en este festival que ya se ha vuelto un clásico en la ciudad de Guadalajara. El Urbano Fest está celebrando la quinta edición, lamentablemente, fuimos interrumpidos tres años por la pandemia pero mira estamos de vuelta en uno de los auditorios más importantes de mi ciudad (Guadalajara) y eso me pone contento, porque es mi primer Auditorio Telmex y qué mejor que sea con un evento de esta magnitud”, dijo durante la entrevista con Publimetro.

Dharius, Mc Davo, Zimple, Gera MX, Raymix, Melódico, en total 17 raperos serán parte de la fiesta que se vivirá en Urbano Fest.

“Antes estábamos cada rapero haciendo shows en las discotecas, mientras que por ejemplo veías tu eventos que hacen estaciones de radio o programas de televisión donde sean festivales de música regional con 20 artistas diferentes, pero el rap mexicano no estaba pasando todavía por un buen momento. Ahora, los exponentes del rap mexicano se unieron para estar juntos en un festival. Creo que es el reflejo de que trabajar unidos nos hace más fuertes”, comentó.

Rap mexicano contra la marginación

“Todo el todo el rap mexicano siempre ha sido de los géneros más marginados, inclusive si tu te pones a ver hoy en día todavía no hay una estación de radio que toque el género o un canal de televisión que pase los videos de los raperos mexicanos. Dentro de la cultura, como la mexicana, que inclusive las radios pueden de tocar temas como narcocorridos o temas muy bélicos, pero aún así dice no el rap no, porque es rap y habla de violencia. Nos ha tocado demostrar y cambiar un poco eso, también el hecho de que se han dado cuenta que el rap ya es una industria y los artistas de rap ya llenan escenarios de 15 o 20 mil personas, eso ha hecho que todos volteen”, explicó.

“Muchos raperos están haciendo combinaciones con mucha riqueza, pero también estamos entrando a nuevos públicos que se an cuenta que el rap no es solo música de drogas, violencia y pandillas”. — C-Kan

C-Kan hace clic con el regional mexicano

“Desde el inicio de de mi carrera, desde mi primer demo que yo grabé ya traía sonidos de cumbia y sonidos de mariachi. Crecí en Guadalajara, aunque sea rapero, no hay que olvidar que yo crecí en Guadalajara, Jalisco, la tierra del tequila, la tierra de Vicente Fernández y crecí escuchando a Los Ángeles Azules, al El Recodo, porque me gusta mucho la música regional, eso se ver refleja en mis raíces”, reveló el exponente del rap.

Lo que viene

C-Kan sigue desarrollando sus inquietudes en la música y la actuación, por lo que nos adelantó que prepara para este segundo semestre del año.

“Inicié el año con una gira en Estados Unidos con mi colega Ángel de Santa Fe Klan, ahora estamos planeando cerrar el año con otra gira en Estados Unidos. Creo que son alrededor de 70 fechas junto a él, pero viene mucho trabajo gracias a Dios en los escenarios y en el estudio”.

C-Kan revela su playlist

“¿Quieres saber qué tengo en mi playlist? Mira para no mentirte, te lo voy a leer ahora mismo: número uno mi canción nueva con Melódico llamada Déjame, después está Shakira con Te felicito. Después está Duelo con Sentimientos de cartón; luego Grupo Firme, la Banda MS y lo menos que escuchó es rap (risas)”.

¿Cuándo se realizará el Urbano Fest?

9 de julio se realizará el Urbano Fest en el Auditorio Telmex, ubicado en Zapopan, Jalisco.

