Monserrat Oliver, Arturo Islas Allende y José Ron contra las fundaciones que lucran con los animales

Tras mostrarse la condición de los animales en el llamado santuario Black Jaguar-White Tiger ubicado en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, algunas figuras públicas han alzado la voz contra la fundación de Moisés Serio. Monserrat Oliver, Arturo Islas-Allende y José Ron han utilizado sus redes sociales para mostrar su molestia y decepción hacia el trabajo de alguna instituciones.

Los animales que fueron encontrados en condiciones deplorables en el santuario han sido resguardados por instituciones de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm).

“No sabía si hacer este live o no, porque he estado bien triste. No tengo ni palabra, ni que decir... Si antes creía poco en la humanidad, ahora no creo nada. Es impresionante como hay gente que puedes llegar a admirar por su labor con los animales y de repente, de buenos a primeras, ya no están para ellos, ¿no sé qué pasó? No quiero ni saber qué pasó, ya van dos veces que me pasa: la primera vez en un albergue de Monterrey, que lo tenían impresionante lleno de perritos, era como el cielo para los perritos, donde hice todo para ayudar y llevar perritos; de repente se fue el dueño y abandonó a todos los animales. Ahora, pasa esto con Black Jaguar-White Tiger, que la verdad nunca lo creí, de hecho no me cae en la cabeza es horrible, pero el karma los va a alcanzar a todos los que usan a los animales para lucrar, hacerse famosos o para ganar dinero. Por eso no tengo ninguna fundación mas que yo hacer las cosas por mi propia cuenta”, fue parte de su mensaje.

El fundador de Black Jaguar-White Tiger salió en defensa de las acusaciones que se le han hecho; descartó que los animales en el santuario sufran maltrato y aseguró que los videos que circulan en redes sociales están sacados de contexto.

Papa Bear, como se hace llamar Moisés Serio, publicó a través de su cuenta oficial de Instagram que la Fundación de la que es dueño dejó de recibir el 70% de donaciones por la pandemia de Covid-19 y, sin embargo, siguió atendiendo a los animales.

“Se comen su propia cola, como decenas de felinos en ese lugar. Estas son las primera imágenes desde adentro el día de hoy martes 5 de julio tomadas por @azcarmx y sus veterinarios, testimonio cruel de la realidad. Mucha gente de Estados Unidos necesita ver esto y reaccionar, Black Jaguar White Tiger se ACABO!!!”.

Mientras tanto el actor José Ron señaló, “hoy fui a confirmar con mis propios ojos esta atrocidad y aquí mi experiencia. No podemos permitir que siga pasando esto y que tipos se aprovechen del buen gesto y buen corazón de muchas personas . Súmate! Apoya!Gracias por todo el esfuerzo @yael__ruiz No estás sola! @arturoislasallende Gracias por la enorme labor que haces! pedimos que se haga justicia”.

