Galilea Montijo relató cómo superó el abandono de su padre

Galilea Montijo decidió hablar de su padre durante el reciente programa de Netas divinas que se transmite por Unicable, donde abrió su corazón para revelar sus sentimientos hacia esa figura paterna que estuvo ausente gran parte de su vida, y reveló cómo vivió el abandono de su padre desde muy pequeña.

Hay que recordar que en agosto de 2021 en el programa Hoy, informó que su padre había fallecido por Covid-19 tras estar hospitalizado durante 10 días en Guadalajara, donde vivía con su madre.

Durante la transmisión con la voz entrecortada, la conductora confesó que tiene recuerdos vagos de su niñez junto a su papá Gustavo, pero que desde hace 10 años, que sus padres decidieron volver a estar juntos, ella se hizo cargo de ambos, y que ahora lo sigue haciendo con su madre.

A casi un año de la partida de su padre, la conductora volvió a retomar el tema para hablar sobre la paternidad durante el programa que se pasó este miércoles por la noche.

Galilea Montijo habló como nunca antes del abandono de su padre y reveló si logró perdonarlo.

“Regresándome mucho a este caso, del papé ausente, el intermitente, el que nunca estuvo; por ejemplo, con mi mamá yo siempre tuve esta parte hasta el día que murió él, que murió por Covid, yo nunca tuve una relación, porque nunca estuvo. Yo le decía a mi mamá: ‘tú quieres que yo le perdone algo a alguien que no conocí, que no estuvo en mi vida’, porque aunque sea una llamada de... ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Más ahora que soy yo mamá, menos lo entiendo, del porqué dejó a una niñita que jamás le hizo nada. Él regresa casi 50 años después para retomar una familia, pero yo no lo conozco”, dijo la conductora.

Galilea Montijo entre terapias y ausencias

“Estuve haciendo incluso en terapias y le decía, porque a mi mamá le duele esa parte de no haber platicado con él o perdonarlo, pero le decía que yo no tengo nada que perdonarle, ya lo trabajó, lo solté no y tengo nada que perdonar al señor; pero tampoco creas que lo voy a querer”, finalizó.

