Roger González y Maui liberan sus ‘pasitos prohibidos’ con el tema ‘Suéltalo mami’

Roger González y Maui han desarrollado una amistad en los últimos cuatro años, que se ha fortalecido con proyectos musicales, que les han permitido desarrollar sus propias inquietudes en la música. Ahora, están listos para presentar su tercera colaboración con el tema Suéltalo mami, que se estrenará este viernes en todas las plataformas digitales.

“Realmente esta canción nos emociona mucho, porque aunque el hecho de haber colaborado hace cuatro años en otros dos sencillos, éste es muy especial para nosotros, porque es un sencillo divertido, para bailar, para el verano y poder colaborar con nuestro gran hermano Roger, nos pone más felices de poder compartir la experiencia con alguien que queremos tanto”, compartió Joss, integrante de Maui.

Estrenan nueva canción. Roger González y MAUI lanzan su tercer sencillo titulado "Suéltalo Mami". (Foto: Cortesía.)

Suéltalo mami tendrá la presentación del video durante el programa Venga la alegría, el día 8 de julio.

“Estoy muy emocionado como dice Joss llevamos cuatro años de amistad y haciendo música. El nuevo sencillo es un género que estamos explorando non música urbana, porque es una canción alegre para poner en este verano. Queremos hacer muchas presentaciones en vivo, el fin de semana pasado estuvimos cantando en Mérida y ahora toca en Ciudad de México, pero la idea es ir a Monterrey y Guadalajara para llevar nuestra música ya presencial al escenario con la gente que va a siguiendo a los chicos desde hace un tiempo con Maui”, agregó Roger González.

Para los músicos es importante aprovechar el calor del verano, “lo que queremos transmitir con esta canción es ese sentimiento de libertad de expresarte y de pasar un buen rato porque venimos de tiempos difíciles. Creo que ese granito de esperanza que tratamos de plantar en la gente, que esperemos la cante y baile, sobre todo los divierta en este verano”, dijo Charlie.

Roger González reveló que al ser muy inquieto, eso le permite explorar otros territorios, “mi carrera no es musical. He tenido la oportunidad de hacer teatro musical, de grabar canciones pero mi carrera no se basa en la música, pero sí la música para mí es una parte fundamental de mi vida personal. Amo la música, me encanta tanto ir a conciertos, hacer música y estar en el escenario es como de los placeres más bonitos que tengo en mi vida. Ellos son músicos desde niños, el papá de Joss es música y su abuelita es concertista. Por eso hablan otro idioma completamente distinto a lo que habla una persona que no se dedica a la música, y yo aprendo en todo el proceso”.

Roger González y sus “pasos prohibidos”

Al preguntarle a Maui qué tan bueno era Roger González para el baile respondieron, “¡Súper bien! Fíjate que tenemos en exclusiva la primicia de unos buenos pasos prohibidos de Roger (risas)”, dijo Joss.

Mientras el propio Roger reveló que le costó trabajo pero ya está listo para hacer su challenge en TikTok.

“Me costó la vida bailar (risas) porque tengo dos pies izquierdo, pero la verdad teníamos unos bailarines de lujo, que nos ayudaron a montar algunos pasitos que luego vamos a ser Tiktok para que este baile y se lo pueda aprender la gente... logré bailar, quiere decir que son buenos maestros (risa)”, confesó.

¿Cuándo y dónde presentan Suéltalo mami en vivo?

La canción será presentada en vivo, un día antes de la salida oficial del video en Barezzito Polanco, donde se une Carmen Malouf (La Voz), será la primera vez que canten juntos el tema.

7 de julio a las 22:00 horas en Barezzito Ploanco, en la Ciudad de México.

