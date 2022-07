Regalan tragos de tequila a desconocidos en la calle por su graduación y el video se sale de control en TikTok: “Imagínate vivir en Europa y perderte esto”

Cuando estás cerca de creer que las cosas no pueden ser más alocadas aparece algún reto viral o una broma en las redes sociales que corre como la pólvora hasta ganarse el título de “viral”. Este fue el caso de un grupo de jóvenes que se fueron por las a bordo de un lujoso coche repartiendo tragos de tequilas a todo el que se conseguían.

El click se subió en TikTok y le ha dado la vuelta a los usuarios de esta red social que no deja de sorprender por la cantidad de situaciones que son posteadas en esta plataforma dedicada a videos cortos y de versión light.

En el video que consta de varias escenas claramente editadas para cumplir con los criterios de TikTok, un grupo de jóvenes elegantemente vestidos cantan y gritan a bordo de un vehículo descapotable mientras van ofreciendo tragos de tequilas a los transeúntes e incluso a otros conductores.

Algunos de los que se sintieron atraídos por el ofrecimiento bajaron de sus vehículos mientras esperaban por la luz de semáforo y se lanzaron su shot de tequila gratis mientras los anfitriones gritaban “soht,shot,shot”.

Una conductora dejó su coche por unos segundos para irse a buscar su shot de tequila y se convirtió en uno de los personajes favoritos del video que acumulaba 1,7 millones de ‘Me gusta’ y más de 6 mil comentarios.

“Imagínate vivir en Europa y perderte esto”

El video, que se titula “Dándole shots a desconocidos en la calle”, ha generado infinidad de reacciones. Al parecer se trató de la fiesta de graduación de un grupo de amigos que no perdieron el tiempo para sellar un día memorable.

Más de uno comentó sobre la imprudencia de compartir un trago a pico de botella en plena pandemia de covid-19, especialmente cuando México no ha cesado en las cifras desde que se decretó la llegada del coronavirus el 28 de febrero de 2020. En el país se han confirmado desde entonces más de 6 millones de contagios y unos 326.000 decesos por covid.

Pero nada de esto pareció importante a este grupo de entusiastas jóvenes que repartieron tragos directamente de la botella a todo el que quiso disfrutar de un shot de tequila gratis.

Algunos de los comentarios sobre la idea de estos tiktokers: JAJAJAJAJAJJAJAJA México nunca te acabes”, “Imagínate vivir en Europa y perderte esto JAJAJA”, “La razón por la que amamos México es que en ningún lado vas a ver esto”, “Qué hermoso fue eso, los amo”, “Yo quiero encontrármelos”, “Wey que cool, no tomo pero si me gritan shot no digo que no JAJAJA”.

Y es que no han parado los mensajes a este video: “Pero ni el agua bendita de la misa la reciben con ese amor”, “A veces me pongo a pensar que en otros países no sucedería esto”, “Sólo en México jajaja”, “No pues si son de Maestro claro que yo también aceptaba”, “Te amo México jajajajaja”.