Andrés García no quiere hablar de Roberto Palazuelos

A pesar de que la relación entre Andrés García y Roberto Palazuelos parecía ser sumamente cercana hace unos meses, sobre todo cuando el primer actor anunció que nombraría a su amigo el heredero universal de sus bienes, todo cambió.

Esto al parecer se debió por lo que dijo el reconocido empresario “El Diamante Negro” tras enterarse de que heredaría los bienes de Andrés García, y que al actor no le agradó nada, pues expresó que sus bienes no valían mucho.

Desde ahí ambos se distanciaron, lo que llevó a que el veterano actor expresará hace poco que quiénes heredarían ahora todas sus posesiones serían su actual esposa, Margarita Portillo y el hijo de ella que ha trabajado con él desde hace tiempo.

¿Pero cuando dijo Andrés García que ya no quiere hablar sobre Roberto Palazuelos?

El actor ha estado ofreciendo varias entrevistas últimamente, pues los medios les interesa conocer como ha estado su salud. Hace poco TVyNovelas compartió la entrevista que le realizó a Andrés García, y cuando le preguntaron por Roberto Palazuelos, dijo que le desea felicidad pero ya no quiere hablar de él.

“Desgraciadamente a Roberto lo conozco desde que era un niño y no me interesa hablar del tema, que sea feliz y que Dios lo bendiga”, fue lo que expresó el primer actor sobre su ex amigo cercano.

Por su parte, Roberto Palazuelos había dicho en una entrevista para el programa Hoy, que estaría pendiente de la salud de Andrés García, a pesar de no haber negado que ahora estaban distanciados.

En la entrevista que realizó el primer actor para TVyNovelas también reveló que ha pasado por su mente la idea de suicidarse, al ver que cada día su salud se va deteriorando.

“Pasó varias veces por mi cabeza, y si me preguntaba cómo es que quiero morir, yo preferiría morir matando cabron...s, meterme a donde habitan los malos y matarlos a todos a balazos”, confesó a la revista.