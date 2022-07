Adele fue nominada en los Premios Emmy 2022, entérate por qué

El día de hoy se dieron a conocer las nominaciones de los Premios Emmy 2022, que son galardones que premian a lo mejor de la televisión estadounidense. Entre los nominados hubo grandes sorpresas ya que la cantante Adele fue nominada. Y es que el concierto de la cantante británica llamado “Adele: One Night Only” recibió cinco nominaciones.

Cabe mencionar que “Adele: One Night Only” se trata de un especial de televisión que la artista lanzó el 14 de noviembre del año pasado. Este concierto fue importante debido a que días después de haber lanzado su concierto Adele estrenó su disco “30”, el cual rompió múltiples récords. En cuanto a las nominaciones que recibió su concierto en los Premios Emmy de este año, el especial está nominado en las siguientes categorías: especial de variedades (pre-grabado), dirección, diseño de luz, dirección técnica y mezcla de sonido.

Adele es nominada en 5 categorías de los Premios Emmy 2022

Asimismo, es preciso decir que el concierto de Adele competirá con especiales como: “Dave Chappelle: The Closer”, “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, “Norm Macdonald: Nothing Special” y “One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga”.

Por último, en “Adele: One Night Only” la cantante británica deleitó al público con canciones que pertenecen a su disco “30” al igual que de sus tres álbumes pasados. Y este fue un evento muy cotizado debido a que artistas como: Leonardo DiCaprio, James Corden, Drake, Selena Gomez, Melissa McCarthy, Nicole Richie, Gordon Ramsay, Ellen DeGeneres, Kris Jenner, Aaron Paul, Lizzo, Oprah Winfrey y Bradley Cooper, estuvieron presentes.

Adele. Adele. / Foto: Instagram.

