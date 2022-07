15 años de trabajo adicional espera a mexicanos por no ahorrar para su retiro

56% de los mexicanos no ahorra ni un solo peso para su retiro y hasta seis de cada 10 espera que el gobierno los mantenga en su vejez, a través de los programas sociales. (Ángel Cruz/Publimetro)

Hasta 15 años de trabajo adicional, después de llegar a la edad jubilación, le espera a los mexicanos por no ahorrar para su retiro y carecer de los fondos necesarios para tener una vejez sin sobresaltos económicos.

El catedrático de la Licenciatura en Finanzas y Banca de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Juan Carlos Cruz Tapia, informó a Publimetro que 82% de los trabajadores actuales apenas tendrá derecho a una pensión equivalente a un salario mínimo.

“Para darnos una idea de dónde estamos situados, de acuerdo con la información que publica Inegi sobre ocupación en México, al segundo trimestre del 2022, de las 56.1 millones de personas ocupadas, 46.1 millones ( 82%) reportaron un ingreso de hasta tres salarios mínimos.

“Si nos basamos en una tasa de reemplazo optimista –porcentaje del último salario que recibirán los trabajadores como pago de pensión– de 40%, estos 46.1 millones de ciudadanos corren un alto riesgo de no alcanzar una pensión que cubra lo suficiente para llegar a un salario mínimo en su vejez”, señaló Cruz Tapia.

Al hacer un balance de los primeros 25 años del sistema de pensión de las Afores, el también trader en inversiones explicó que el ahorro para el retiro en México es tan precario que, si los mexicanos llegan a la edad de retiro o jubilación, marcada por la ley en 65 años, sin ahorro tendrán que seguir trabajando hasta 15 años más.

“Si al momento del retiro no se juntó el monto para una pensión, no habrán cinco, 10 o 15 años más que alcancen para poder generar los recursos suficientes; a lo que podrá acceder es a la Pensión Mínima Garantizada, que por ley les corresponde y será equivalente a un salario mínimo... no es el escenario más alentador”, apuntó.

“56% de los trabajadores del país carecen de ahorro para el retiro o fondo de pensión, porque están en la informalidad; donde no tienen seguridad social ni prestaciones”. — Inegi

¿A cuánto equivale una pensión digna?

Juan Carlos Cruz Tapia señaló que una pensión digna permite a las personas mantener su ritmo de vida a la edad de retiro; por lo que la cifra ideal deberá ser equivalente a “un porcentaje cercano a 100%” del último salario devengado, con el fin de llevar una transición al retiro lo más digna posible.

Señaló que un trabajador necesita ahorrar entre 25% y 30% de su ingreso para alcanzar una pensión digna e indicó que la reforma de pensiones del año pasado ya plantea una aportación obligatoria de 15% para 2030, el resto deberá ser cubierto por el trabajador.

“Lo negativo”, apuntó el especialista, es que con todo y la reforma de pensiones, que entró en vigor en 2021, la tasa de reemplazo en México –porcentaje del ultimo salario que se entrega como pensión mensual– rondará un promedio 40%; que si bien supera la tasa anterior de 30%, no garantiza una jubilación digna, sin sobresaltos económicos en la vejez.

“Existen naciones como Dinamarca, Países Bajos o Luxemburgo donde las pensiones tienen una tasa de reemplazo del 90%”; que fácilmente duplican el monto mensual que recibirán los mexicanos, que ahorren lo suficiente.

“El 60% de los mexicanos piensan cubrir los gastos de su vejez con los apoyos del gobierno federal”. — Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021

Datos a 25 años de las Afores

En promedio, los mexicanos recibirán 40% de su último salario al momento de pensionarse. (Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) reportaron que, de 1997 a la fecha, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) reportan los siguientes avances:

6 mil a 5.1 billones de pesos, en ahorros de los trabajadores, administrados por las Afores.

11.2 millones a 70.9 millones de cuentas individuales de ahorro para el retiro.

40 mil a 85 mil pesos en el saldo promedio por cuenta individual.

2 mil a 55 mil 200 millones de pesos en ahorro voluntario de los trabajadores.

24 puntos base de reducción en las comisiones que pagan los trabajadores.

Tres preguntas a

Elvira Méndez, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle:

1. ¿Cómo llegan los trabajadores a los 25 años de las Afores en México?

– En medio de un panorama bastante difícil y complejo por la falta de ahorro para el retiro y la carencia de cultura financiera que les permita hacer aportaciones para su jubilación. La mayor parte ni siquiera sabe que está inscrito en una Afore.

2. ¿Qué deben hacer los mexicanos para tener una pensión mayor?

– Es necesario que haya mayor educación financiera, que impulse el ahorro voluntario para el retiro entre los trabajadores y les dé herramientas para que –en la medida de lo posible– tengan acceso a otras opciones de ahorro e inversión, que complementen los recursos disponibles durante la vejez; como el programa de CetesDirecto, que es un instrumento de bajo riesgo, pero que aporta la tasa de inflación.

3. ¿Por qué los mexicanos no ahorran para su retiro?

– La mayoría lo ve como un proceso lejano e insisto por la falta de educación financiera, que debe otorgarse desde la secundaria y mantenerse en el bachillerato y la licenciatura; para hacer consciencia de que todos requerimos ahorrar para mantener una buena calidad de vida después del retiro.

Hay que recordar que, con el actual modelo de las Afores, las pensiones van alcanzar hasta donde las personas hayan ahorrado; ello a diferencia del modelo anterior del IMSS, donde los trabajadores podían alcanzar una pensión del 100% de su último salario.

