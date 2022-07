Harry Styles comparte video en la cama junto a varias mujeres y hombres

El cantante británico de 28 años de edad, Harry Styles, que saltó a la fama gracias al reality show The X Factor, sorprendió a todos sus seguidores al compartir un video, en el cual, aparece en una cama junto a varias mujeres y hombres con muy poca ropa.

Harry Styles comparte video en la cama junto a varias mujeres para el MV de 'Late Night Talking'. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

El actual miembro de One Direction, comenzó su carrera como solista con el tema “Sign of the Times”, lanzado en 2017, el cual viene incluido en el álbum Harry Styles, donde también se encuentran los éxitos ‘Kiwi’ y ‘Swwet Creature’.

Harry Styles estrenó el video musical para el sencillo ‘Late Night Talking’, que se desprende del tercer material discográfico del británico, ‘Harry’s House’ y para este MV, Styles optó por aparecer recostado en una cama y a su lado se encuentran varios hermosos modelos posando con poca ropa.

‘Late Night Talking’, es el segundo single del más reciente álbum del cantautor. Por otro lado, ‘As It Was’, estrenado en marzo, fue el primer sencillo del disco. Actualmente, Harry Styles se encuentra activo en su gira Love On Tour.

Con la cual, llegará hasta tierras mexicanas el próximo mes de noviembre, cabe recalcar que las cuatro fechas ya están totalmente agotadas y los fanáticos del británico, esperan que anuncie una nueva fecha en la capital mexicana.

Domingo 20 de noviembre - Arena V.F.G. (Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco)

Martes 22 de noviembre - Arena Monterrey (Monterrey, Nuevo León)

Jueves 24 y Viernes 25 de noviembre - Foro Sol (Ciudad de México, México)