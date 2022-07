j-hope de BTS estrena su primer álbum en solitario ‘Jack In The Box’, que incluye ARSON, el sencillo principal . / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

En un par de horas, j-hope, integrante de BTS, estrenará su primer álbum en solitario titulado ‘Jack In The Box’, que incluye MORE y Arson, siendo este último el sencillo principal. Por otro lado,se informa que este álbum contendrá 10 canciones en total.

j-hope de BTS estrena su primer álbum en solitario ‘Jack In The Box’, que incluye ARSON, el sencillo principal . / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Tracklist oficial para el álbum “Jack in the Box” de j-hope

Intro Pandora’s box MORE STOP = (Equal Sign) Music Вох : Reflection What if... Safety Zone Future Arson

Tracklist oficial para el álbum “Jack in the Box” de j-hope. / Foto: YouTube

Cabe recalcar que este es el primer material discográfico del idol de k-pop, pero en marzo de 2018, estrenó su EP, Hope World y en septiembre de 2019, lanzó el sencillo Chicken Noodle Soup junto a Becky G, aunque tiene varias canciones en solitario las cuales las puedes encontrar en los álbumes de BTS.

j-hope de BTS estrena su primer álbum en solitario ‘Jack In The Box’, que incluye ARSON, el sencillo principal . / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

ARSON, es el sencillo principal del disco debut de j-hope

En el caso de México, el estreno del álbum ‘Jack In The Box’ será a las 11 de la noche y a la misma hora, será el lanzamiento oficial del sencillo principal que lleva por nombre ARSON, aunque semanas atrás se estrenó la canción MORE, que en un inicio se creyó que sería el single principal.

Horarios para el lanzamiento de ‘Jack In The Box’ de j-hope

Mañana oficialmente es el estreno de "JACK IN THE BOX" y ARSON una de las canciones principales del álbum horarios +metas



⭕14 de julio

10:00 PM 🇧🇿🇨🇷🇬🇹🇳🇮🇭🇳🇸🇻

11:00 PM 🇨🇴🇵🇦🇵🇪🇪🇨🇲🇽



⭕ 15 de julio

12:00 AM 🇻🇪🇵🇷🇩🇴🇧🇴 🇨🇱🇵🇾🇨🇺

1:00 AM 🇧🇷🇺🇾🇦🇷

6:00 AM 🇪🇸 pic.twitter.com/e9UonfKzxk — Viviana.INFO (@Vivionlybts) July 14, 2022

Por otro lado, en un par de semanas, j-hope encabezará el festival Lollapalooza Chicago 2022 y se presentará el domingo 31 de julio, por lo que se convertirá en el primer artista coreano en ser headliner en un festival masivo en Estados Unidos.