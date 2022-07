Se llevó a cabo la fiesta de lanzamiento para ‘Jack In The Box’, álbum debut en solitario de j-hope, integrante de BTS, a dicho evento, asistieron varias personalidades del mundo del entretenimiento, entre ellos, algunos miembros de BTS.

Sin embargo, ARMY, notó que SUGA, fue el único integrante que no asistió a la fiesta, por lo tanto, se preguntaron, qué había sucedido. Horas más tarde, mediante una publicación hecha en la plataforma de Weverse, se reveló que SUGA, tenía un leve dolor de garganta, e inicialmente lo confundió con Covid-19, pero al realizarse una prueba, esta resultó negativa.

Miembros de BTS, asisten a la fiesta de lanzamiento de 'Jack In The Box' de j-hope. / Foto: Instagram

“De repente tuve fiebre desde ayer por la mañana… No pude asistir porque me preocupaba que pudiera ser COVID, así que me hice una prueba. Yo también estoy decepcionado. Afortunadamente, he vuelto a tener una temperatura normal ahora, así que no te preocupes demasiado. Felicitaciones, j-hope”, escribió SUGA en un post para Weverse.

PSY sorprende a todos los asistentes de su concierto e invita a SUGA de BTS al escenario donde cantaron el tema ‘That That’. / Foto: Facebook

Tan solo un día más tarde, el cantante PSY, realizó un concierto titulado Summer Swag 2022, llevado a cabo desde Estadio Olímpico de Jamsil, en Seúl, Corea del Sur, y mientras cantaba el tema That That, estrenado en abril, un invitado muy especial se unió a él en el escenario.

Concierto Summer Swag 2022 de PSY. / Foto: PSY

PSY sorprende a todos los asistentes de su concierto e invita a SUGA de BTS al escenario

Y se trató de SUGA, integrante del grupo de k-pop, BTS, quien se unió a PSY en el escenario para presentar completamente en vivo y por primera vez, la canción That That, que tienen en conjunto. El idol, sorprendió a todos los asistentes, ya que, además de cantar su parte, también realizó la coreografía.

YOONGI PERFORMING THAT THAT LIVE WITH PSY pic.twitter.com/Q3GKFJ42mZ — hourly yoongi (@hourIyng) July 16, 2022

PSY sorprende a todos los asistentes de su concierto e invita a SUGA de BTS al escenario donde cantaron el tema ‘That That’. / Foto: Instagram

Tras la presentación, Min YoonGi, compartió una serie de fotografías por medio de su cuenta oficial de Instagram y en la descripción compartió su primer verso de la canción.