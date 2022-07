Un apapacho para el alma, Humberto Zurita protagoniza la película “Un retrato de familia”

El próximo 21 de julio, llega la película mexicana “Un retrato de familia”, protagonizado por Humberto Zurita, Mar Saura, Ximena Romo, Macarena Miguel y Regina Contreras, dirigida por Adrián Zurita, la cual, narra la historia de Mariano Avendaño (Humberto Zurita), un hombre de familia ausente que lleva 30 años trabajando en una connotada empresa mexicana, por lo tanto, ha descuidado a su esposa e hijas y cuando intenta regresar, se da cuenta que todas han crecido y en este nuevo escenario le es difícil encajar, por lo cual, debe encontrar la manera de que su familia lo acepte nuevamente en su hogar.

En entrevista, la actriz, Macarena Miguel, reveló que el filme tenía planeado su estreno para el 2019, pero debido a la pandemia, se tuvo que retrasar, por su parte, el actor Humberto Zurita dijo, “hicimos este proyecto con mucho cariño y esperamos que el público se vea reflejado en nuestras historias”, además, compartió que es un película muy linda y la química se puede notar en la pantalla.

La cinta mexicana “Un retrato de familia” llegará a los cines el 21 de julio. / Foto: Cortesía

Por otro lado, Mar Saura compartió, “esta es la primera película de Adrián Zurita y se nota toda la ilusión y ganas, para mí, fue un regalo, de esos que no te esperas”. En el caso de la actriz Regina Contreras, señaló que su personaje es muy similar a ella “el personaje de Paula es un misterio, en la parte de la familia, siempre está aislada pero a la vez es muy dependiente”.

Humberto Zurita, también compartió que se sintió identificado con el personaje de Mariano Avendaño, “es un padre que busca el amor de su familia y yo he pasado por esos momentos, también tuve esos baches de faltar en esos momentos cuando mis hijos me necesitaban, pero es eso, una buena reflexión de como se nos pasa la vida, la vida es como un río”.

Por último, Mar Saura, mencionó que la película es un “reflexión de amor, de familia, no quedarse en el pasado y vivir en el aquí y ahora, disfrutar de los tuyos, la calidad de la bondad, de la ternura y de la no malicia que tienen los personajes, me encanta y estoy segura de que al espectador también, la película es un apapacho para el alma”.