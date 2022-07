Vas a querer aprender a hablar en lenguaje alienígena cuando te enteres lo que cobra Mafe Walker por cada entrevista

Mafe Walker ha cambiado de look después de hacerse viral y su popularidad ha crecido exponencialmente. @mafewalkerstarseed

Mafe Walker ha sabido sacarle provecho a su supuesto lenguaje alienígena y cobra por cada entrevista, después de que el programa Ventaneando, de TV Azteca, la hiciera famosa durante una entrevista el pasado 7 de junio, esto sin contar que los precios de sus sesiones han aumentado desde que se ha vuelto una figura viral que ha inspirado memes y tiene hasta canciones que la hemos visto bailar sonriente.

Un creador de contenido la contactó para entrevistarla y supo que tendría que pagar por eso, como ocurre en realidad con todos estos llamados ‘influencer’ y creadores de contenidos de la actualidad.

Según reseña en Facebook @BlogEnPerra, Mafe Walker cobra unos 7 mil pesos mexicanos por una entrevista vía zoom no mayor a 15 minutos, además de unos 11 mil pesos en viáticos si el lugar de la entrevista implica un traslado fuera de Ciudad de México, donde reside desde que se vino de su natal Colombia.

Y como era de esperarse, los internautas salieron a dar sus opiniones sobre la médium de 44 años que ha inspirado cualquier cantidad de memes, algo que lejos de molestarle le resulta de provecho para sus fines económicos.

Mafe Walker monetiza ahora sus apariciones, tal como lo hace cualquier ‘influencer’ que vive de las redes sociales y de su imagen. @BlogEnPerra

“Tanto pagar para que digan te amo me amas, yo les digo lo mismo y cobro menos jajajajaja”, ¿Qué tiene? Si cobra es porque están dispuestos a pagar, ojalá uno cobrara por sentarse a contarle la vida a alguien, y si pudiera también lo haría si me ofrecen dinero para tomarme un café y hablar pendejadas jaja, dejen vivir pues”, " A poco creían que anda haciendo el ridículo de a gratis”,

“Nada es gratis en esta vida, quieren idioma alienígena, paguen, o a poco los que entrevistan , los youtubers , la producción y demás ¿lo hacen gratis?”, “Y ¿Qué pretenden...?? Que les regale su tiempo, fundamentos, ideas, arte , etc, etc.. La mujer también come, y paga cosas como todos.. Ya si es ‘Fake’ pos muchos mienten y son exitosos...”.

“Pues cobra barato en comparación de otros creadores de contenido, al final ese es su negocio y es al criterio de quien lo solicita, hay programas que avisan que no pueden pagar y ya es decisión del personaje si asiste a la entrevista o no”.

“Fuera de todo lo de los aliens ella es una ‘influencer’, así que hace lo mismo que los demás, generar dinero por lo que están haciendo, además ella sabe que la usan para ser la burla así que cobrará por eso, nada de raro, creo”.

¿Cuánto cobra Mafe Walker por sus sesiones?

Mafe Walker cobraba en principio 25 dólares por sus terapias en las que promete lograr la “activación de códigos galácticos y conexión de energía”, además de conectarse con una “frecuencia vibración solar”, la “remoción de implantes etéricos/ físicos” y la “alineación de chakras glándulas”.

En poco tiempo y cuando comenzó a ganar fama subió el costo de sus terapias que pueden ser presenciales o virtuales, a 75 dólares, un poco más de 1.500 pesos mexicanos, una cifra considerable si tomamos en cuenta que el salario mínimo en México ronda los 5.255 pesos al mes.

Mafe Walker, nació el 21 de noviembre de 1977 en Bogotá, la capital de Colombia, según publica en su biografía de Facebook, y ahora vive en México donde asiste a las pirámides de manera constante para conectarse con otras constelaciones, según afirma.