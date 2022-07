Karely Ruiz se siente orgullosa de ayudar a sus papás a vender caramelos mientras presume de su lujosa camioneta: “Nunca voy a olvidar de dónde vengo”

Karely Ruiz genera cada vez más atención y su imagen es cada vez más viral. La modelo nacida en Monterry sacó provecho de una tragedia personal, luego que un exnovio difundiera fotos prohibidas cuando ella era apenas una jovencita de 17 años, un hecho que la llevó incluso a pensar en ponerle fin a su vida.

Pero las cosas dieron un giro total y después comenzó a sacarle provecho a su imagen, al punto que está entre las mexicanas más populares en la plataforma por suscripción OnlyFans en la que Karely Ruiz asegura generar millones de pesos con lo que lleva una vida de lujos, además de sostener a su familia.

En uno de los videos colgados en sus historias de Instagram Karely presumió sobre su gusto por los carros costosos: “¿Y el camionetón ese?, le preguntan, “No, ya lo cambié,”, responde ella. “¿Ahora cuál traes?, Una Silverado”.

Pues resulta que hace poco Karely Ruiz se compró una Silverado 2022 valorada en unos 40 mil dólares, aproximadamente unos 800 mil pesos mexicanos como regalo por la cantidad de seguidores en Instagram que ya se encaminan a los 7 millones.

La bella influencer suele publicar en sus historias varios de sus momentos a bordo de su lujosa camioneta que luce extremadamente cómoda en su interior.

No quiere que le regalen cosas, ella las puede pagar

A sus 21 años ya tiene una cuenta bancaria con varios ceros. Karely Ruiz no ha escatimado en explotar sus atributos físicos para ganar dinero, en más de una oportunidad la han consultado sobre sus ganancias por el contenido que comparte en su cuenta en OnlyFans y ella ha revelado cifras que dejan sin aliento a más de uno.

Pero detrás de esa imagen hay una persona que creció en medio de mucha humildad, de hecho ayudaba a sus padres a vender dulces para sostenerse.

Karely Ruiz ha cambiado de vehículo varias veces gracias a sus ganancias de OnlyFans y los eventos a los que asiste como invitada. @karelyruiz

“Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado, nunca se me voy a olvidar de dónde vengo, me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás, y lo seguiré haciendo”, escribió en un reciente mensaje.

La influencer nacida en Monterrey el 28 de octubre de 2000, es toda una diva de OnlyFans, y la popularidad en sus redes sociales Instagram y Tiktok sube con millones de seguidores con los que comparte provocativos videos moviendo las caderas y fotografías con diminutos bikinis.

Karely Ruiz ha dicho en entrevistas que más de uno la ha querido sorprender ofreciéndole carros, bolsas, dinero. “Te doy 200.000, 300.000″, asegura que le han ofrecido sus pretendientes. Entre los ofrecimientos de sus enamorados está el regalarle camionetas de lujo, pero eso “es comprometerse, mejor yo me la compro”, responde.

La hermosa modelo que también ha pasado por las manos de cirujanos plásticos para aumentarse los pechos y las pompis, además de hacerse liposucción, en más de una oportunidad ha llegado a revelar cuánto puede cobrar por un video en OnlyFans.”Depende, depende si me conviene, 100 mil, 150 (mil)”.