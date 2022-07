María Martha: el crimen del country, la nueva serie que retoma un caso real que sucedió en Argentina

La serie “María Marta: el crimen del country” ya está disponible en la plataforma de streaming HBO Max y cada semana se estrenará un nuevo episodio. Este proyecto cinematográfico está basado en un caso real que sucedió en Argentina. Conforme con los hechos María Martha fue una mujer que fue encontrada muerta en su casa de una manera misteriosa y el principal sospechoso de su muerte fue su esposo Carlos Carrascosa. En entrevista con Publimetro el actor Jorge Marrale quien interpreta a “Carlos” comentó, “En cuanto a este caso que es real lo que la ficción hace es encarnar y nosotros encarnamos a cada uno de estos personajes. Estoy muy entusiasmado que esta serie eche otra luz en lo acontecido”.

Por su parte la actriz Laura Novoa quien interpreta a “María Martha” comentó, “Ahora que he podido realmente ver el caso de una forma más personal siento que lo que quiso hacer el escritor de la serie es plasmar una crítica a los medios de comunicación”. Es preciso decir que el caso de la muerte de María Martha sucedió el 27 de octubre de 2002 y hasta la fecha no se ha resuelto el misterio del asesinato de esta mujer que era socióloga en Argentina. Algo muy intrigante de la muerte de María Martha es que en un inicio se supo que la mujer murió por una caída en su casa estando solo, no obstante, posteriormente se investigó y se llegó a la conclusión que María recibió 6 balazos en la cabeza.

“María Marta: el crimen del country” estrenará un capítulo nuevo cada semana

Asimismo, Laura compartió, “Para mí fue súper complejo actuar a una persona que está muerta en la serie y cuando leí el guión no pensé que eso iba a ser difícil. Aunque en la mayoría de las escenas mi personaje salía sin vida yo traté en todo momento estar presente”. Vale la pena mencionar que el esposo de María Martha, Carlos fue enviado a la cárcel y de interpretar a este señor Jorge Marrale dijo, “Este fue un personaje muy rico para hacer por la cantidad de situaciones por las que había que pasar. Fue un proceso muy interesante y desafiante el que viví al actuar a Carlos”.

Jorge Marrale y Laura Novoa. Jorge Marrale y Laura Novoa en la serie “María Marta: el crimen del country”. / Foto: Instagram.

Finalmente, de la importancia de llevar a cabo un proyecto que hable de homicidios a mujeres Laura Novoa platicó, “Esta serie trata de dar luz a un asesinato y yo como feminista considero que esa debe ser la ocupación y la tarea de la sociedad en estos tiempos. El dar luz a los feminicidios que son tan propios de Latinoamérica y que durante tanto tiempo fueron tan ocultos y tan normalizados”.

