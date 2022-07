Mafe Walker no solo habla lenguaje alienígena, ahora se viste como una elegante extraterrestre

Mafe Walker, la mujer que afirma hablar lenguaje alienígena, se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales. Ahora tiene su propia canción, la buscan para ser imagen de productos y la contactan para entrevistas desde todo el mundo.

Su fama ha crecido exponencialmente desde que fue invitada al programa Ventaneando, de TV Azteca, el pasado 7 de junio de 2022. En el espacio televisivo aseguró que es capaz de comunicarse con los seres de otras galaxias y hasta hizo una demostración del supuesto lenguaje alienígena que la volvió un fenómeno viral.

Desde que se volvió famosa y viral, Mafe Walker cobra unos 7 mil pesos mexicanos por una entrevista vía zoom no mayor a 15 minutos, además de unos 11 mil pesos en viáticos si el lugar de la entrevista implica un traslado fuera de Ciudad de México, donde reside desde que se vino de su natal Colombia.

Mafe Walker, nació el 21 de noviembre de 1977 en Bogotá, la capital de Colombia, según reseña en su biografía de Facebook, y ahora vive en México donde asiste a las pirámides de manera constante para conectarse con otras constelaciones.

Mafe Walker cobraba en principio 25 dólares por sus terapias en las que promete lograr la “activación de códigos galácticos y conexión de energía”, además de conectarse con una “frecuencia vibración solar”, la “remoción de implantes etéricos/ físicos” y la “alineación de chakras glándulas”.

En poco tiempo y cuando comenzó a ganar fama subió el costo de sus terapias que pueden ser presenciales o virtuales, a 75 dólares, un poco más de 1.500 pesos mexicanos, una cifra considerable si tomamos en cuenta que el salario mínimo en México ronda los 5.255 pesos al mes.

El cambio de look de Mafe Walker

En principio veíamos a una Mafe Walker con poco maquillaje o nada de cosméticos. Después de su salto a la fama el cambio de look ha sido evidente, ahora usa extensiones que alargan su cabellera, además de pasar del cabello claro al rojizo. También usa mucho maquillaje.

Ahora vemos a Mafe Walker, la mujer que afirma hablar lenguaje alienígena, con largas extensiones y un elegante look de otra galaxia. @maferwalkerstarseed

Recientemente Mafe Walker, quien cobra por mensajes personalizados, apareció en un salón de belleza hablando en supuesto “lenguaje alienígena” antes de someterse a un cambio de imagen.

Además de las extensiones y el maquillaje, Mafer Walker trató de inspirarse en un look hollywoodiense que la hacía lucir como una elegante extraterrestre de esas que nos ha vendido el cine.

“Quiero que me canten el cumpleaños feliz en alienígena”, “Es un show ahora! Yo que me la estaba creyendo”, “Le toca que se invente otras palabras porqué siempre dice lo mismo. Ya se volvió aburrida y ya no causa gracia”, “Me amo, te amo, me rio, te ríes, te sales con la tuya y con estas tonterías ahora es famosa y gana plata”, han sido algunas de las reacciones.