Lo que opina Juan Osorio sobre Juan Vidal y de su romance con Niurka Marcos

El productor de televisión, Juan Osorio, expareja de la vedette Niurka Marcos y padre de Emilio el hijo mayor de la bailarina, se pronunció sobre la relación entre ella y el actor Juan Vidal, con quien se juntó en la Casa de los Famosos 2.

Ambos conservan una buena relación después de estar casados entre 1998 y 2003, cuando se confirmó su separación.

“Creo que ojalá, le deseo de todo corazón a Niurka que tenga una pareja que la valore, que se den cuenta que ese ser humano sin el marco de la vedette, de la mujer escándalo, tiene unos grandes sentimientos (…) Es una mujer guerrera”, dijo de entrada Osorio, quien además aprovechó el momento para hablar de la carrera como músico de Emilio.

A Niurka “le deseo que le vaya muy bien (…) por una razón, como sea en esta vida no puedes estar solo, tienes que tener a alguien que te apoye, que vea por ti, que te apapache, lo estoy viviendo y es lo mismo que yo le deseo a ella, que tenga este privilegio”, apuntó Juan Osorio, quien fue abordado por un periodista justo cuando se encontraba dentro de su vehículo esperando a su actual pareja.

Niurka tiene una relación muy cercana con Juan Osorio, de hecho hace poco compartió una imagen con Emilio y su exesposo: “Mi familia siempre juntos amándose”, escribió.

¿Qué opina Juan Osorio sobre Juan Vidal?

Sobre el romance que surgió en la Casa de los Famosos 2 entre Niurka y Juan Vidal se ha tejido muchas especulaciones, y no ha faltado quien considere que el actor dominicano de 45 años le hará lo mismo que le hizo a la famosa villana de telenovelas Cynthia Klitbo, quien lo acusó de maltrato y de ser un “chichifo” tras quedarle debiendo 4.500 dólares que le entregó en calidad de préstamo cuando eran pareja.

“A Juan yo lo conozco, y Juan se tenía que llamar”, bromeó Osorio entre risas.

Consultado sobre las declaraciones de Cynthia Klitbo, evitó alimentar la polémica, pero señaló que Niurka jamás aceptaría ser maltratada por ningún hombre.

“Conozco a Juan, es un hombre trabajador, es un hombre que a mí nunca me falló, profesional, lo que yo le pedía como actor me lo daba, yo creo por respeto a no hacer hincapié en este tipo de comentarios, creo que Niurka es una gran mujer y sabe perfectamente poner los límites, y que no se le ocurra hacer eso porque lo va a mandar a la chin… Niurka ni se presta para eso, ni está en la edad, Además a Niurka lo respaldan dos hijos varones, que es Kiko y Emilio, y cuando Emilio pone su carácter, aguas”.

Los seguidores de “Mamá Niu” también desean que se reencuentre con el amor.

“Su ex habla bien de Juan Vidal, fue su jefe, así que tiene esa bendición y tus fans queremos verlos juntos, que se den la oportunidad de convivir fuera de la Casa que de por sí es una tortura como dijo Juan en entrevista. Juan habló muy bien de Niurka en todas las entrevistas desde el lunes hasta ayer y dijo: voy por ella! Tenemos la esperanza de que Mima se dé esa oportunidad en el amor. Bella pareja!”.