Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez revelan su primera imagen tomados de la mano

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez siguen de vacaciones, y cada vez revelan más detalles del gran momento que pasan como pareja. El cantante y la conductora se encuentran en Egipto, pero se sabe que están en la recta final de su viaje romántico, porque Carlos Rivera ya tiene agenda de conciertos para agosto.

Los seguidores de ambas figuras echaron el grito en el cielo, al ver una historia que Cynthia Rodríguez compartió en Instagram, que sin mostrar mucho dijo bastante para los que aún dudan del romance de la pareja.

En el video se aprecian las siluetas de Carlos Rivera mientras caminan tomados de la mano, a pesar de que no aparecen sus rostros, fue una sorpresa que publicaran una imagen de este tipo, que sigue siendo un misterio.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera comenzaron su noviazgo en 2016.

La pareja que ha hecho de su relación su tesoro mejor guardado, han compartido imágenes, por separado, de los lugares que han recorrido juntos.

“Se preocupan mucho por qué la gente sepa que son ellos, No entiendo tanto hermetismo. Nada de humildad Como empezaron su carrera no se acuerdan?”, “Pero pareciera que no le gusta que los vean juntos ya bien que quieran discreción pero para no poner ni una foto juntos”, “Se va acabar el mundo si esos dos publican fotos y todo juntos en sus dos redes como una pareja ‘normal’”, comentaron algunos en Instagram.

Mientras otros manifestaron, “Grité y luego me desmayé”, “Hasta la sombra la tiene hermosa este par”.

