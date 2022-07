José Madero prefiere polarizar que pasar desapercibido

El músico y compositor José Madero suele ser directo y franco en sus respuestas como buen regio, pero también gusta de ser abierto en sus conciertos, aunque se nota que prefiere cantar que hablar arriba del escenario. Publimetro lo acompañó durante su primer Auditorio Nacional como solista, y fue una muestra de la carga emocional que tiene Giallo Fantastique Tour, que representa una nueva etapa en su carrera al pisar foros más grandes.

“Nunca pensé, si te vas años atrás, yo decía cuando empezaba el grupo (PXNDX) y pasábamos por los grandes foros cuando estábamos de promoción, ‘vamos a lograr tocar ahí’. Por ejemplo, en el Auditorio Nacional (Ciudad de México) lo hicimos nueve veces, ahora de solista, siempre creí que los grandes foros no eran para mí y esta nueva gira está demostrando lo contrario. Me emociona mucho llenar estos grandes inmuebles en México, significa mucho”, compartió durante la entrevista en el camerino.

En esta nueva gira empata canciones de su nuevo disco así como temas de sus anteriores producciones, además de sumar sus sencillos en solitario, convirtiéndolo en un nuevo show presencial para sus fans. Para el regiomontano el poder tocar en los escenarios más importantes de México es un gran paso en su carrera.

“Vienen muchos conciertos como mi primera vez en el Auditorio Telmex (Guadalajara), la Arena CDMX para el próximo año, porque es el momento de hacer un paso adelante. Por ejemplo, Guadalajara siempre ha sido un plaza donde he batallado un poquito pero espero que la gente me acompañe en esta nueva aventura”, añadió.

Con cinco álbumes, José Madero, señaló que falta mucho en su carrera, “estamos en desarrollo todavía y tenemos que retomar lo internacional que hemos descuidado un poco”.

Su personalidad y franqueza le han generado ovaciones, crítica y algunas polémicas, “prefiero polarizar gente a andar en el gris, el gris puede ser indiferente. Está la gente que te quiere cada vez más y la gente que te tira tierra o que se enoja si te va bien. Estoy acostumbrado al hate, no pasa nada si estuviera en el 2004 me frikearía, pero ahorita no pasa nada”, concluyó.

Roberto Martínez, host del podcast Creativo habla de José Madero

“Tengo mucho orgullo al ver a un amigo consolidarse como solista, y más en estos recintos tan importantes y grandes. El concierto, setlist y producción están increíbles, ahora sí se lució. Es un artista muy infravalorado, ahora demuestra que tiene música muy cabrona y es un gran showman, con muchos años de carrera y se nota”, compartió con Publimetro.

Próximos conciertos

Morelia. 15 de octubre, Teatro José María Morelos.

Monterrey. 21 de octubre, Arena Monterrey.

Guadalajara. 5 de noviembre, Auditorio Telmex.

León. 11 de noviembre, Foro del Lago.

Puebla. 25 de noviembre, Auditorio Metropolitano.

Querétaro. 9 de diciembre, Teatro Metropolitano.

Ciudad de México. 4 de febrero 2023, Arena CDMX.

