¿Por qué llevaron al hospital a Eduardo? Seguidores del reality atribuyeron su desmayo a la nutrióloga de la academia

La tensión en La Academia, el reality show de TV Azteca, ha llevado a algunos de los alumnos a un punto de quiebre. Tal fue el caso de Eduardo, quien volvió al programa después de ser expulsado gracias a votaciones mediante la plataforma TikTok. Junto a Eduardo volvieron Isabela y Zunio, ambos ya eliminados definitivamente.

En su cuenta oficial de Instagram, La Academia informó que Eduardo, nacido en Estados Unidos, “sufrió una crisis por estrés”, por lo que fue sacado de la casa de La Academia a un hospital.

Eduardo vomitó y se desmayó, por lo que fue atendido por paramédicos del reality. Para muchos, la crisis de Eduardo se motivó a la salida de Isabela y Zunio, quienes volvieron a La Academia con él. De este grupo de tres alumnos que recibieron una nueva oportunidad él es el único que queda, por lo que la presión sobre sus espaldas es mucha.

Zunio, expulsado el sábado de La Academia, aseguró que Eduardo “es capaz de recuperarse” porque es alguien muy entregado a lo que hace.

“La culpa es de la nutrióloga”

Eduardo, al igual que otros participantes de La Academia presentan sobrepeso por lo que han sido sometidos a una alimentación más sana para tratar de ayudarlos a perder peso, no obstante, algunos espectadores consideran que se ha ido muy lejos con este tema.

“Que sepa la producción es culpa de la nutrióloga, saben que no están acostumbrados, síganle poniendo nutrióloga”, “Mucho se está diciendo que es culpa de esa nutrióloga”.

“Pobre Lalo, todo por la mala alimentación que les han dado y a eso súmele el cansancio del ejercicio que en nada nivela su alimentación”.

“Quiten a la nutrióloga, solo los afecta tanto física y emocionalmente, ha llegado a hacerles comentarios sobre estereotipos de cuerpo. Los ponen a hacer demasiadas actividades y ella les quita los alimentos que les aportan más energía”.

“Yo creo que más que el estrés, fue el cambio repentino de alimentación. Todo plan de alimentación es bueno, pero basándose en un buen diagnóstico y poco a poco. Esperemos se recupere pronto Edu”.

¡Fuerza Eduardo!

Los internautas le mandaron mensajes de apoyo a Eduardo.

“Fuerza Eduardo”, “Yo también pensé que su presión es que están saliendo a los que le dieron segunda oportunidad, ojalá ya esté mejor”, escribieron varios de los seguidores de La Academia.

“Le creo totalmente a Eduardo, sufro de vértigo un día de repente abrí mis ojos y todo daba vueltas, no podía levantarme de la cama solo me sentía bien cuando tenía mis ojos cerrados, cuando caminaba yo creía que iba recto cuando en realidad no tenía la dirección de mi cuerpo. Fui al doctor y me dijo que era un problema en el oído, tenía que hacer unos ejercicios para que la parte de mi oído afectada vuelva a su posición. Esto puede ocurrir por un golpe o por estrés”.

“La salud es primero, por su bien, debe de salir Eduardo, no lo deben de exponer o La Academia puede meterse en problemas, mejor procuren la salud y bienestar de Eduardo, este proyecto sobrepasó la capacidad de Eduardo y si no es hoy cualquier otro día se infarta y van a culpar al proyecto”, señaló otro seguidor.

Pero en contraste con las expresiones de apoyo, algunos seguidores de La Academia consideran que lo ocurrido con Eduardo es un chantaje.

“PURO CHANTAJE! ¡Así es el modus operandi de La Academia para obtener votos! Ya aprendió eso este figuroso queriendo foco a través del chantaje”, “De cristal, de cristal, generación de cristal “, opinaron algunos internautas.

“Los que dicen que son una generación cristal, seguramente ustedes tienen su salud mental al 100% ¿verdad?”, defendió en tanto otro seguidor.

Hasta el 24 de julio de 2022 los eliminados en La Academia a la fecha son: Roberto Poot, Esmeralda, Alejandra, Mariana Logue, Jackie, Isabela, Zunio y Fernanda.

También abandonó la competencia por decisión propia Emilio de la Cruz Martínez, de 21 años y nacido en Aguascalientes.