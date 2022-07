¿Quién salió de la academia ayer? Así van las eliminaciones de La Academia hasta el momento

Fernanda, nacida en Tabasco, y el académico Zunio, de Ecuador, salieron este fin de semana de La Academia. A Zunio lo expulsaron el sábado 23 de julio después de haber estado entre los tres alumnos que regresaron a La Academia tras una polémica votación en TikTok que fue muy cuestionada por el público.

Muchos espectadores no están de acuerdo con la expulsión de Zunio y de Fernanda, pues consideran que tienen más talento que otros alumnos que siguen en la competencia.

“Santiago y Rubí deberían irse”, “Qué injusto”, “Hay concursantes de bajo nivel...y no le llegan ni a los tobillos a Zunio”, “¿Es neta? No entiendo porque no se enfoca el apoyo en quien realmente lo merece, en fin”, Es lamentable que detengan a Santiago y no a Zunio, y más lamentable que los que decidan quiénes se quedan no sean personas expertas, muy lamentable cuando es tan notorio que se quedan otros participantes que no cantan, no cantan para este nivel de concurso”, son algunos de los comentarios.

El domingo 17 de julio la expulsión era para Santiago, quien apenas logró poco más del 4% de las votaciones, pero los críticos pidieron que le dieran una oportunidad y que le permitieran quedarse una semana más.

“Ya saquen a RUBÍ!!!! No ganará por talento y LA ACADEMIA se basa en talento vocal… que mal que Fer salga, cuando debía seguir en el proyecto”, opinó otro internauta que se mostró en desacuerdo con la salida de Fernanda.

Uno de los maestros de la Academia, Carlos Quezada, le dedicó un emotivo mensaje a Fernanda:

“Fernanda es un ejemplo de Talento, tenacidad, de esfuerzo y de seriedad que debe tener un artista. Fer eres increíble en toda la extensión de la palabra y sabes que te auguro mucho éxito en tu futuro profesional. Nunca dejes de creer en ti y de saberte bella por dentro y por fuera. Fue un placer trabajar contigo y espero volver a hacerlo pronto. Te quiero muchísimo y siempre contarás conmigo”.

Un repaso por los eliminados en La Academia

Los eliminados en La Academia a la fecha son: Roberto Poot, Esmeralda, Alejandra, Mariana Logue, Jackie, Isabela, Zunio y Fernanda.

Isabela fue eliminada por segunda vez el sábado 16 de julio, tras regresar a La Academia el domingo 10 de julio, luego de ser expulsada el sábado 9.

También abandonó la competencia por decisión propia Emilio de la Cruz Martínez, de 21 años y nacido en Aguascalientes, y abogado de profesión, quien dijo estar agobiado por problemas de ansiedad que necesitaba tratar con profesionales de la salud.

En una inusual jugada, La Academia permitió el regreso el domingo 10 de julio de tres participantes eliminados tras lanzar votaciones por TikTok, por lo que volvieron Zunio, de Ecuador; Eduardo, de Estados Unidos, e Isabela Ortega, de Tabasco.

De los 16 alumnos que comenzaron el pasado 12 de junio siguen en la competencia hasta la fecha: Rubí Ibarra, de San Luis Potosí; Mar, de Ecuador; Andrés, de Sonora; Nelson y Cesia, de Guatemala; Eduardo, de Estados Unidos, y Santiago, de Ciudad de México.

El público sigue clamando la salida de Santiago y de Rubí, la quinceañera más famosa de México.