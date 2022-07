Dulce María: ‘Ahora vivo los escenarios de diferente manera’

Dulce María se encuentra en su hogar y para atender la entrevista con Publimetro hace una pausa en la atención de su hija, para hablar de las otras cosas que le apasionan: la música. La cantante y compositora estuvo alejada de los escenario por decisión propia, pero retoma la presencialidad en el 2000′s Pop Tour, como los primeros pasos para lo que viene en su carrera de solista, y -quizá, para la gira de RBD.

“Llevaba cuatro años fuera de los escenarios, fui mamá durante la pandemia. Yo sí fui de las que se mega guardó, también porque la pasé bastante difícil en mi embarazo. Me mantuve alejada dándole de comer a mi bebé, sacando música y canciones pero de una forma solamente digital; ahora que regresé sentía una emoción, fue el 10 de julio en la Arena Ciudad de México ante 25 mil personas. Tenía una emoción, nervios y cansancio, pero siempre extrañando a mi bebé. Ahora que soy mamá, si me toca arreglarme, saltar al escenario y cantar, pero siempre con la idea de que al terminar lo primero que quiero hacer es abrazar a mi bebé es algo que me llena el alma”, explicó Dulce María durante la entrevista.

Dulce María. La cantante comparte cómo vive los escenarios tras ser mamá. (Foto: Instagram.)

La también compositora confesó que vivió momentos duros, porque vive una nueva etapa como artista y mujer.

“Durante el último ensayo, me acuerdo que al subir al elevador, y mira que no había gente, porque era un ensayo y sentí esa emoción que nunca se va a quitar, porque es parte de mí, de mi vida, de mi pasión de lo que hecho toda mi vida es algo como estar enamorada (risas). Sentí mariposas y adrenalina de ver a la gente y sentir el cariño, porque estar encerrado y volver a sentir tanto amor es algo hermoso. Además, cantar con todos mis compañeros tan talentosos y generosos, que me arropan en cada show. Por ejemplo, un día antes de la Arena CDMX yo lloraba, en un show mío me puedo romper más fácil pero cuando es con otros suelo guardar más mis sentimientos”, comentó.

Dulce María desconoce en cuantos conciertos participará con 2000′s Pop Tour, “todos mis compañeros han sido súper generosos, todos tienen o tenemos, proyectos pero han estado ahí súper comprometidos. Todos con muchas ganas de celebrar, disfrutar y cantar con todo el respeto del mundo las canciones de los demás. No sabemos si el elenco va a poder seguir o no, a lo mejor vamos a estar intermitentes. Ahorita hay que aprovechar porque este este montaje, que es como un tren de la nostalgia están Paty Cantú, Motel, Kudai, Bacilos, Yahir, Pee Wee, Fanny Lu, Nikki Clan, Playa Limbo y Kalimba. Todos la verdad es que son una maravilla, como es la primera etapa seguramente habrá muchas más y a lo mejor con otros artistas”, adelantó.

Mamá responsable

Dulce María está descubriendo a su hija que está por cumplir 2 años, y confesó que está en la búsqueda de un equilibrio en su vida profesional y personal.

“Quiero estar bien por mi bebé, por mi familia y por todos. Ya no soy la que corre de un lado a otro, soy muy cuidadosa y alerta en el escenario, cosa que a lo mejor antes no tanto (risas). Por otro lado, antes hacia mi maleta y a viajar; ahora ya no, soy mamá con prioridades, sobre todo que esté bien mi bebé y esposo. Estoy haciendo mi disco deluxe, también estoy con los 2000′s Pop Tour, entonces estoy averiguando cómo encontrar ese equilibrio”, reveló la cantante.

La compositora detalló que ahora no es tan solitario estar en gira, “antes de repente era llegar al hotel y estar sola, así lo viví años y era muy duro; ahora es llegar y ver a mi bebé y a mi esposo, me siento amada de otra forma”.

Por lo pronto, hace la promoción de su nuevo sencillo, “salió el tema Déjame ser y esta por salir Origen Deluxe, que es el disco que que estoy trabajando, con puras composiciones mías”, compartió Dulce María.

Dulce María confiesa su nostalgia por RBD

Mucho se ha dicho de la gira de RBD, pero Dulce María señaló que no hay nada seguro, por lo que decidió traer algo de su personaje de Roberta en la telenovela Rebelde al 2000′s Pop Tour.

“Vivo los escenarios de diferente manera, primero con el grupo en diferente forma cuando éramos RBD, luego en mi gira como Dulce María con mis canciones más personales; ahora con muchos artistas de diferentes géneros. La gente tiene esa nostalgia, porque marcó una generación y les recuerda una etapa”, dijo.

“Estamos evocando la época de los 2000′s, cuando Dulce María tenía el pelo rojo, ahora no me puedo pintar el pelo rojo este, por eso se me ocurrió platicar con Javier (Díaz) y le dije: ‘¿Hay manera de que hagamos algo como de Roberta? Ella tenía como sus mechones muy emblemáticos. Al final logramos traer un poco del personaje al escenario es jugar a celebrar una etapa, a recordarla porque obviamente yo en mis conciertos no salgo así, ni me interesa ya salir así, pero es algo algo que me marcó y a todos mis fans. Es hermoso poder cantar canciones de otros artistas, pero aparte me recuerdan en mi época donde yo iba a un antro y bailaba, y no tenía ninguna -bueno- si tenía la responsabilidad de trabajar, pero finalmente no tenía una hija ni estaba casada (risas)”.

Conciertos 2000′s Pop Tour

Guadalajara. 20 de agosto, Auditorio Telmex.

Monterrey. 4 de noviembre, Arena Monterrey.

Ciudad de México. 17 de noviembre, Arena CDMX.

