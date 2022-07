“De Venezuela para el mundo, aquí estoy OnlyFans”, fue el mensaje que dio Fernando Carrillo al estrenarse en la plataforma de suscripción de contenido sexual exclusivo y explícito que generó varias reacciones entres sus seguidores. El protagonista de telenovelas es considerado como uno de los latinos más sexy, ahora está dispuesto a llamar la atención con contenidos más íntimos, con el único objetivo de llegar a un nuevo público.

El actor compartió un video, como un adelanto de lo que puede verse en su cuenta, donde decide quitarse la ropa y luego tirarse al agua, pero deja ver parte de sus atributos físicos.

Fernando Carrillo conquista a sus fans con un video candente

“Estamos más que listos!! Pero no nos haga chanchuyos!! Como otros”, “Si mi amor quiero verte como estás corporalmente bello, beso”, “Pero si te vas a encuerar?”, “Ya quiero inscribirme no solo por el morbo si no para apoyarte ya que los fans estamos para apoyar a nuestro artista yo soy uno de hueso colorado”, “¿Es realmente cierto que vas a hacer OnlyFans o es una broma?”, “En el año 2000 dijiste que no harías más fotos así, por que te decidiste en el 2022 a los 56 años??”, fueron algunos comentarios que se leen en su Instagram.

A sus 56 años, con un cuerpo atlético que es producto de su disciplina en la alimentación y ejercicio, ahora está listo para “destaparse” y mostrarse sin filtros ante la gente que pague por verlo.

Fernando Carrillo cuenta con una vasta experiencia en la industria de la televisión lo que lo hizo ganarse el reconocimiento y cariño de miles de televidentes en el mundo. El artista se hizo famoso con la telenovela Abigail que protagonizó siendo muy joven, apenas a los 18 años.

Desde entonces, el actor se ha mantenido soltero. Ha viajado y vivido en más de 10 países, entre ellos España y Argentina, y desde hace más de 20 años se radicó en México, donde se hizo famoso tras protagonizar Rosalinda junto a Thalía en el 2000, la telenovela más cotizada de Televisa gracias a sus 35 millones de espectadores.

¿Qué es OnlyFans?

La pandemia ha dejado, hasta la fecha, casi 200 millones de trabajos a tiempo completo perdidos, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esto, combinado con una previa precarización del trabajo para los millennials, ha llevado a varios de ellos a crear contenido en OnlyFans, plataforma británica creada desde 2016, fundada por Thomas Stokely y que ahora cuenta con aproximadamente 30 millones de usuarios y 350 mil creadores de contenido.

