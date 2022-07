Andrés García y Roberto Palazuelos: ¿Una historia real de amor y odio?

Andrés García sigue generando polémica, no solo por sus problemas de salud, sino por la malquerencia hacia Roberto Palazuelos. Ambos actores siguen enfrentándose verbalmente, a través de las cámaras y generando una ola de comentarios a su alrededor.

Cabe recordar, que todavía en agosto de 2021, el propio Andrés García compartía contenidos junto al Diamante Negro.

“Pasando una excelente tarde en compañía de Roberto Palazuelos, a quien quiero como un hijo. Pronto les muestro como pasamos la tarde”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Luego que Andrés García retara a Roberto Palazuelos a enfrentarse a balazos, fue el propio empresario quien respondió como burlándose, durante un encuentro con la prensa.

“No estamos en el viejo oeste, ¡por favor!, ¿tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, se va a meter en una situación así? Yo ni siquiera sé si está cojo o no, no lo he visto, ni necesito colgarme de la fama de nadie, o sea, lo último que yo necesito es publicidad, me sobra la publicidad”, dijo ante algunas cámaras de televisión.

Palazuelos también aprovechó para negar las acusaciones y señalar que tanto su familia como él han visto por el bien del actor desde hace muchos años.

“Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más, y no sé de dónde viene ese odio de él hacia mí, ni quién le mete cosas en la cabeza de mí, ni mucho menos”.

La pugna se mantiene, y parece que lo que fue una fuerte relación de amistad se rompió con el mensaje que dio García en el programa Primera mano.

“Desgraciadamente Roberto Palazuelos no está para nada bien, no quiero adelantarle nada porque voy a, no sé si debo decirlo... es una mier..., lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar, y que tengo una debilidad tremenda, debida no sé si a la edad o a una anemia que tengo, se pone a decir pen&%&*^ de mí”, comentó.

