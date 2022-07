”Aquí con el yerno”: Papá de Karely Ruiz publica imagen con el novio de su hija y él le responde con cariñoso mensaje

La familia es lo primero y esto lo tiene muy claro Karely Ruiz, quien no dudó en presentarle a su familia a Pablo Cantú, su novio bailarín, quien está mostrando hasta el momento mucha compenetración en el seno familiar de la influencer.

Karely Ruiz es cada vez más conocida en México gracias a sus provocativos bailes y sugerentes imágenes que publica con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram, así como sus seguidores en TikTok, aunque sus ingresos reales están en OnlyFans y los eventos a los que asiste como invitada especial.

La modelo de 21 años nacida en Monterrey tiene una estrecha relación con su papá, a quien más de uno lo llama “suegro”, así que el actual novio de Karely Ruiz ha dejado a más de uno envidioso.

Hace poco superjavi782, como se identifica el papá de Karely Ruiz en sus redes sociales, publicó una serie de fotografías junto al novio de su hija: “Aquí con el yerno”, escribió para acompañar las imágenes.

Su yerno no demoró en responderle: “Lo quiero un chingo suegrito”, a lo que superjavi782 respondió: “Dios tiene sus favoritos!!”, “Yo más yernito”. “Ojalá y no se cuelgue de la fama de su hija el novio”, “Mejor yo, suegro”, son algunas de las reacciones.

Se sabe, de boca de la misma Karely Ruiz, que su novio no tiene ningún problema con su lucrativa presencia en OnlyFans, por el contrario, dice que la ayuda a producir los materiales que sube en esta plataforma por suscripción que le deja ingresos con los que vive como una reina y mantiene a su familia.

El papá de Karely y sus bailes prohibidos

‘Super Javi’ intenta imitar los sensuales pasos de baile de su hija Karely Ruiz, y aunque no logra ser tan sensual, sí provoca las risas de sus seguidores quienes se divierten de lo lindo viendo bailar al “suegro de México” como lo llaman muchos de sus seguidores.

La vida de esta familia cambió luego de la fama de Karely, que en principio surgió como resultado de un desafortunado hecho: un exnovio publicó imágenes íntimas cuando ella era apenas una adolescente. Al principio se sintió vulnerada y hasta pensó en poner fin a su vida, pero después la historia dio un giro y decidió dedicarse a la creación de contenido para adultos.

Antes de eso la familia de Karely Ruiz sobrevivía vendiendo golosinas, un pasado del que ella se enorgullece.

El 19 de julio, de hecho, recordó esa época de limitaciones económicas.

“Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va olvidar de dónde vengo, me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás , y lo seguiré haciendo”.