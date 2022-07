DC Liga de Supermascotas deja una gran lección de lealtad

Cuando se trata de superhéroes DC Cómics cuenta con personajes como “Batman” y “Superman”, dos de los mejores héroes de la historia y en esta ocasión la productora decidió crear una película animada que encantara a niños y a grandes. “DC Liga de Supermascotas” se estrenará este 28 de julio en los cines de México y la historia trata acerca de “Krypto”, un canino que es la mascota y el mejor amigo de “Superman” pero que se siente reemplazado por “Lois Lane”, quien es la pareja y futura esposa del héroe con capa roja. A partir de este momento, “Krypto” emprende un viaje para darse cuenta de que su dueño lo considera irremplazable en su vida.

Dentro de esta dinámica y divertida película van apareciendo distintos personajes como: “Ace”, “Lulu”, “PB” y “Merton”, quienes son mascotas desamparadas que viven en un refugio de adopción. En entrevista con Publimetro, Michelle Rodríguez quien realizó el doblaje de “Lulu” al español dijo, “Lo que más me gustó de doblar a Lulu es que es una villana que no le crees que es una villana porque es pequeñita, es una conejilla de indias sin pelo pero que tiene todas las agallas de enfrentarse a Superman. Toda la película es muy divertida y aunque Lulu tiene mucha maldad también hay bastante comedia ácida y esta manera en la que se dirige a los demás personajes con sarcasmo lo hace muy divertido”.

“DC Liga de Supermascotas” es una película para toda la familia

Asimismo, Rodríguez expresó que “DC Liga de Supermascotas” es una cinta llena de muchos mensajes muy importantes. “Nuestras mascotas no son infinitamente leales sin pedir nada a cambio y hasta Superman necesita ser rescatado y este héroe puede ser rescatado por su perrito”, dijo la actriz. Por su parte, Mónica Huarte, quien le da vida a “PB” compartió con Publimetro, “Este cerdito podría parecer un personaje muy inseguro pero después tiene un giro completo y es impresionante ver lo que puede hacer y la fuerza que puede tener y de lo que es capaz de hacer”.

"DC Liga de Supermascotas". "DC Liga de Supermascotas" "Krypto", "PB","Ace" y "Merton". / Foto: Instagram.

El personaje de “Merton” está en manos de Verónica Toussaint y la conductora reveló que ama a esta tortuga debido a que es muy divertida. “Me gusta mucho de Merton que tiene un humor muy ácido y ayuda sin querer a sus compañeros, es buena en el fondo y es muy coqueta”, mencionó Toussaint. En la misma línea, el influencer Andrés Navy, quien hace la voz del superhéroe “Flash” platicó, “Me atrae mucho lo que representa de ser parte de la Liga de la Justicia y eso me emociona mucha porque yo me siento parte de esta liga. Algo que también me gusta es que Flash es muy relajado porque su actitud refleja su poder porque él tiene tiempo para todo”. Finalmente, “DC Liga de Supermascotas” es una cinta en la cual mascotas ordinarias se convierten en súper mascotas por un error y a partir de esto se dedican a combatir el mal y a mantenerse unidos.

