Joseph Quinn actor de Stranger Things es detenido en Estados Unidos y por esto se salvó

El actor inglés de 29 años Joseph Quinn quien interpreta a “Eddie Munson” en la famosa serie “Stranger Things” fue detenido en el área de inmigración en un aeropuerto de Estados Unidos. “Casi no logro estar aquí en el programa porque fui detenido en inmigración el día de ayer”, contó Quinn en entrevista con Jimmy Fallon. Cabe mencionar que esta detención que vivió el actor británico fue en el viaje que hizo para acudir al programa de Jimmy Fallon.

Asimismo, Joseph Quinn relató, “Fui detenido y no es muy divertido. Me llevaron a algo que parecía como un calabozo y me hicieron esperar en ese lugar por 20 minutos. Después me llevaron a un escritorio en donde un policía me pregunto: ¿Qué está haciendo en Estados Unidos señor?”. El actor dijo que él le explicó a las autoridades migratorias que estaba de visita en Estados Unidos para ir al programa de Jimmy Fallon pero no le creyeron.

Joseph Quinn habló de la fama tras participar en “Stranger Things”

Es preciso decir, que “The Tonight Show With Jimmy Fallon” es el primer programa con este formato de entrevista en vivo al que asiste Joseph Quinn. “El policía no me creyó y uno de sus compañeros se acercó y me vio y después lo vio a él y le dijo: Deja a Eddie en paz. Y después él me preguntó, ¿quién eres tú?” y le contestaron sus compañeros, es Eddie de Stranger Things. El policía me preguntó si mi personaje volverá en la siguiente temporada y le respondí que no sabía”, continuó relatando Quinn.

Joseph Quinn como "Eddie Munson". Joseph Quinn como "Eddie Munson". / Foto: Instagram.

Finalmente, en este debut que hizo Joseph Quinn en el programa de Jimmy Fallon el actor le regaló una playera del “Hellfire Club” al conductor. Asimismo, el actor confesó que estos últimos meses han sido impresionantes para el debido a toda la fama que ha ganado con su participación en la cuarta temporada de “Stranger Things”.

