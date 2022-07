Shakira rechaza un pacto con la Fiscalía de España por estas razones

La cantante colombiana Shakira rechazó un acuerdo que le ofreció la Fiscalía de España para evitar ir a juicio por su supuesto fraude a Hacienda por 14,5 millones de euros, esto con forme con el medio “El País”. Es preciso mencionar que aunque la Fiscalía le está ofreciendo a la cantante una salida fácil ella ha señalado a la instancia como “intransigente y la acusa de recurrir a medios indebidos para presionar”.

Shakira. Shakira. / Foto: Gareth Cattermole/Getty Images. (Gareth Cattermole/Getty Images)

Asimismo, Shakira no aceptó la propuesta de la Fiscalía el día de hoy debido a que considera el ofrecimiento “desproporcionado y no va de acuerdo con sus intereses”. Es preciso señalar que hasta el día de su juicio la cantante tiene la oportunidad de llegar a un acuerdo y de no ser así se presentará ante un juez. Como contexto, desde 2011 Shakira no pagó impuestos en España y está acusada de haber registrado 14 empresas en paraísos fiscales.

Shakira sigue adelante pese a sus problemas legales y personales

Cabe mencionar que actualmente la cantante está lidiando con varias situaciones en su vida ya que desde que anunció su separación con Gerard Piqué, el padre de sus hijos, no han dejado de lloverle críticas y especulaciones de la ruptura. No obstante, la artista está enfocada en su nuevo programa llamado: “Dancing With Myself”, el cual es un reality show de baile y ella es juez junto con el cantante Nick Jonas, Liza Koshy y Camille Kostek.

Finalmente, desde el año pasado Shakira anunció que estaba muy emocionada de presentar “Dancing With Myself” que se trata de un proyecto que ella misma creó junto con la televisora NBC. Esto debido a su amplia experiencia en el baile y en el mundo del espectáculo, carrera que inició a sus 13 años de edad.

