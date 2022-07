Doja Cat está enamorada de un actor de Stranger Things, descubre quién le robó el corazón a la cantante

La famosa cantante Doja Cat causó revuelo en estos días debido a que se reveló que está interesada en el actor Joseph Quinn, quien interpreta a “Eddie” en la cuarta temporada de “Stranger Things”. No obstante, esta noticia salió a la luz debido a que el actor Noah Schnapp, quien es “Will Byers” en la serie de Netflix, hizo pública una conversación que Doja tuvo con él por medio de Instagram.

Doja Cat y Joseph Quinn. Doja Cat y Joseph Quinn. / Foto: Tomadas de Instagram.

Relacionado con esto, Noah recibió mensajes de Doja diciéndole que la ayudara a contactar a Joseph Quinn y él le contestó a Doja que mejor le escribiera por Twitter por mensaje directo. Cabe mencionar que la cantante preguntó a Schnapp si es que Joseph tiene novia a lo que Noah no respondió. En la misma conversación Doja comentó a Noah que Joseph no tiene Twitter y entonces Noah le pasó la cuenta oficial de Instagram de Joseph Quinn. Después de esto Noah Schnapp publicó esta conversación e hizo saber a todos el interés que Doja Cat tiene por Joseph Quinn.

Captura tomada de TikTok. Conversación de Noah y Doja. / Foto: Captura tomada de TikTok.

Doja Cat reacciona a que Noah Schnapp haya ventilado su conversación

Ante la publicación de la conversación que Doja Cat y Noah Schnapp sostuvieron en cuanto a las redes sociales de Joseph Quinn, la cantante se mostró bastante molesta. “Voy a decir algo acerca de lo que sucedió con Noah Schnapp y para empezar y para ser justos estamos hablando de un joven, no sé qué edad tiene pero seguramente Noah no tiene menos de 21 años. Cuando tienes esa edad haces tonterías y cometes errores. Pero el hecho de que Noah haya hecho esto y que haya publicado una conversación privada que tuvimos es cruzar un cierto límite”.

joseph quinn fine as shit — im better than you (@DojaCat) May 30, 2022

Por último, desde que se estrenó la primera parte de la cuarta temporada de “Stranger Things” Doja Cat hizo saber que sentía atracción por “Eddie”, ya que el 30 de mayo publicó a través de su cuenta oficial de Twitter que “Joseph Quinn estaba muy bien”. Al momento, no Noah, no Joseph se han pronunciado al respecto.

