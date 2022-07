Montse Barojas, la nutrióloga de la Academia, cerró su cuenta en Instagram después de ser señalada por el bajo rendimiento de los alumnos

Primero se desmayó Eduardo. Más tarde le ocurrió algo semejante a Santiago. Las cosas en La Academia, el reality show musical más importante de México, han estado un poco movidas en la última semana, y hay quienes incluso hablan de una “campaña” para arremeter contra la imagen del programa de TV Azteca.

Uno de los más recientes episodios involucró a la nutrióloga de La Academia, Montse Barojas, quien ha sido señalada como la responsable de la descompensación de varios alumnos debido a sus recomendaciones para alimentarse.

“No se vale que digan nada más estupideces, no, no les puse nada más lechugas, les puse arroz al vapor, verduras al vapor, les dije tomen agua, jamás les dije dejen de comer”, se defendió.

“Jamás les puse dieta keto, jamás les puse ayuno intermitente”, aseguró.

Montse Barojas hizo un en vivo en sus redes sociales para defenderse. “Jamás les quité alimentos, están mal del cerebro”, apuntó visiblemente molesta.

“En una ocasión les hicieron carne asada y no alcanzó a comer Zunio”, afirmó Montse Barojas, después de despotricar contra los productores de La Academia a los que acusó de no destinar suficiente presupuesto para comprar suficientes alimentos para los alumnos.

En medio de los ataques, Montse Barojas cerró su cuenta en Instagram en la que tenía más de 200 mil seguidores.

“Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram”, es el mensaje que aparece.

La nutrióloga de la Academia cerro si cuenta en Instagram. @montsebarojas

¿Es nutrióloga de verdad?

La imagen de Montse Barojas se ha visto seriamente afectada por lo ocurrido en La Academia. Antes, participó en el programa ‘Enamorándonos’ de la cadena Univisión.

“Soy licenciada en nutrición y tengo un spa (…) Soy de Monterrey”, contó en el programa Enamorándonos en el que participó hace poco.

Las opiniones son divididas

“Yo vi las dietas que les puso y no se veían mal, les dijo que bebieran más agua, que comieran frutas y verduras y que no iban a tener un control con las proteínas, que comieran bastantes y controlaran los carbohidratos, además en una semana no se notan grandes cambios, pero se ve que es la academia con menos presupuesto, hasta les pusieron barras de amaranto gracias a la nutrióloga. Yo creo que estuvo mal culparla de todo, se ve claramente que lo que les dan de comer no alcanza para todos, hasta las instalaciones se ven pequeñitas”.

“Señora, usted les quitó o redujo considerablemente los carbohidratos/almidones y de AHÍ es donde se obtiene una muy Importante fuente de energía, usted cometió un gravísimo error”.

“Independientemente de si la producción tiene presupuesto o no, estuvo súper mal lo que hizo esta señora! Para empezar primero les dio la dieta, sin hacerles ninguna historia clínica o cuestionario previo y luego los pesó y midió (mal tomadas las medidas antropométricas por cierto), entonces en qué se basó para darles la dieta? Y además no fueron personalizadas, cómo se le ocurre que necesita las mismas calorías Zunio (que debía bajar de peso), Nelson (que es muy delgado), Andrés (que tiene diabetes), etc... Mejor que ya no trate de aclarar, ni cómo defenderse”.

“Pésima nutrióloga! Las dietas que dio no iban de acuerdo a todo el ejercicio que hacían los chavos. Es por eso el resultado, obvio se tenía que defender y culpar a la producción, que si cometió un error al contratarla”.