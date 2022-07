Maribel Guardia sale en defensa de su hijo Julián Figueroa y asegura que no tiene problemas con el alcohol

Julián Figueroa comenzó las grabaciones de la telenovela “Los Caminos del Amor”, producción que marcaría su debut como actor. Pero se comenzó a correr el rumor de que había llegado ebrio a al set de grabación, cosa que a Maribel Guardia no le gustó nada.

Cuando a la artista de 65 años le preguntaron lo que opinaba con respecto a eso, ella dejó muy en claro lo que pensaba: “Pues no lo creo”, contestó sin dudar.

Y después aclaró lo siguiente: “Él acaba de empezar con una novela y Televisa no tiene tolerancia con estas cosas. A gente más famosa no le han soportado esas cosas, no creo que a Julián que apenas está empezando su carrera”.

No es la primera vez que surgen este tipo de rumores con el hijo de Maribel Guardia

Esta no es la primera vez que aseguran que el hijo de Maribel Guardia con Joan Sebastián tiene problemas con la bebida, de hecho, se llegó a decir que había ido a un centro de rehabilitación, pero la actriz después aclaró que se encontraba en un retiro espiritual.

En una oportunidad algunos reporteros le preguntaron si había llegado a probar el mezcal que se había hecho en honor a su padre, a lo que Julián Figueroa contestó que no tomaba.

Cuando le preguntaron sobre eso a su madre para corroborar si era cierto, ella contestó: “Pues sí, yo tampoco lo he probado, solo tomo una copa de vez en cuando”.

Con respecto a la telenovela en la que actuará su hijo, Maribel Guardia dijo estar sumamente orgullosa, pues obtuvo el papel por cuenta propia, y compartió que tiene un papel importante, motivo por el cual tuvo que paralizar sus estudios de Psicología.

“Si es un papel importante el que tiene y pues tuvo que pausar”, detalló la actriz.