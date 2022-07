Natanael Cano reveló su millonario sueldo

Natanael Cano es uno de los compositores más exitosos actualmente y ha ganado gran fama por sus corridos tumbados. Ahora el joven de 21 años, originario de Hermosillo, Sonora ha revelado su sueldo.

Natanael Cano. (Bryan Steffy/Getty Images)

Cano llevó a cabo una transmisión por Instagram Live en la que dio algunos detalles de lo que gana gracias a su música, y reveló, “el último cheque me llegó como de medio millón de dólares (10 millones de pesos MXN). El otro llegó como de medio millón, un millón (20 millones MXN), dos (40 millones MNX), algo así, no me acuerdo, se me olvidó”.

Una cantidad que contrasta mucho con la primer cantidad que percibió, que fueron 264 dólares.

📺 #Chismorreo | Natanael Cano SORPRENDE a todos, al revelar cuánto dinero gana 🤑

¿Cómo se hizo famoso Natanael Cano?

En 2020 lanzó los álbumes Corridos Tumbados Vol. 2, Trap Tumbado, Soy El Nata y Las 3 torres. Su música estuvo dentro de los Top 10 artistas latinos de la lista de Billboard, siendo el único artista mexicano. De hecho, en octubre de 2020 Natanael Cano se presentó en el programa estadounidense Jimmy Kimmel Live!.

Su música fusiona géneros de música regional mexicana tales como el corrido y sierreño con rap.