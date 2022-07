Sharlene presenta Brutal, una canción punk rock que da inicio a una nueva etapa en su carrera

“Brutal” es la nueva canción de la cantante dominicana Sharlene Taulé y en esta ocasión la artista decidió plasmar sus orígenes en esta nuevo éxito. En entrevista con Publimetro Sharlene compartió, “Esta canción nació en México y trabajé con productores con los que nunca había trabajado y les dije que quería hacer una canción con influencia punk rock y con tambores dominicanos. Esto hizo que yo sienta que este sencillo sea aún más mío porque soy de República Dominicana”.

En la misma línea, Sharlene explicó de qué va la canción y mencionó, “La letra de brutal es de un tema contradictorio porque habla de cuando alguien te gusta pero tú no quieres que te guste. La persona te atrae y estás viendo todas la banderas rojas sabiendo que la cosa no te va a pintar bonito”. Es preciso mencionar que para “Brutal” Sharlene decidió invitar a colaborar con ella a Corina Smith para que le agregara su estilo.

“Brutal” habla de las contradicciones del amor

La artista reflexionó acerca de las relaciones amorosas y de lo que ella trata de expresar en “Brutal” del amor. “Es muy fuerte darte cuenta que al tú querer a alguien le estás dando el poder de que te haga daño. Porque en el momento que esa persona te gusta le estás dando un poder quieras o no y por eso el coro de mi canción dice: odio que se sienta brutal”, dijo Sharlene.

Corina Smith y Sharlene. Corina Smith y Sharlene. / Foto: Instagram.

Finalmente, de la colaboración de Corina Smith en “Brutal”, Sharlene platicó, “A Cori ya la conocía desde hace tiempo pero no habíamos trabajado juntas y cuando hice la canción se la envié y me dijo que le encantaba y que lo que más le gustó de la canción es que es muy diferente a sus demás proyectos y eso la motivó a sumarse. Me encantó su verso siento que le da un toque perfecto a la canción”. En cuanto a sus planes para lo que queda del año Sharlene comentó que viene mucha música y compartió, “La próxima canción que voy a sacar se llama Universo Paralelo y vienen muchas canciones más para culminar este proceso con un disco”.

Lo más leído en Publimetro