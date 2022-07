”Tú tienes que estar acá”: Laura Bozzo le ruega a su hija que vaya a verla cuando salga de la Casa de los Famosos 2

En la Casa de los Famosos 2 la presentadora Laura Bozzo es la “reina de los memes”, y más recientemente se proclamó “la reina del TikTok”. Su paso por el reality show de Telemundo ha estado marcado por una serie de momentos que la han hecho mantener al público pendiente de su desempeño.

La “señorita Laura” es de las que más recibe críticas del público, tan favorables como cargadas de acidez, pero Laura ha dicho en más de una ocasión que no cambiará su forma de ser. A la conductora, famosa por haber sido la figura de “Laura en América”, la hemos visto pelear, disculparse con sus compañeros, y volver a pelear con quienes ya se disculpó.

Más de uno ve estos comportamientos de Laura como la “diversión” de la Casa de los Famosos, pero en esta etapa tanto Laura, como el resto de sus compañeros aún presentes en la casa, buscan ferozmente ganar un puesto a la final.

Al faltar solo días para el reality termine, Laura lanzó un llamado a Alejandra de la Fuente, una de sus dos hijas, a quien no ha visto en meses. El pasado 12 de julio la producción del programa la sorprendió con la visita de su hija Victoria de la Fuente y de su nieto Atlas.

“Faltan 12 días si no me eliminan el lunes, Alejandra te estoy advirtiendo desde ahora que tú tienes que estar acá, no sé qué día salgo, si es este lunes o el próximo, no sé, pero yo tengo que verte a ti, Vicky también va a venir, pero tú también tienes que venir, escúchame Ale, es lo único que te he pedido en estos días, yo no doy más necesito urgentemente hablar contigo, Ale, tienes que venir, te extraño mucho”.

Etapa final de la Casa de los Famosos

Daniella Navarro, Salvador Zerboni, Laura Bozzo, Toni Costa y Nacho Casano luchan por un puesto en la final de la Casa de los Famosos 2 tras empatar en las nominaciones de la semana, algo que nunca había pasado en la casa.

Uno de los cinco nominados se despedirá de la casa el lunes 1 de agosto, cuando se devele el nombre del famoso que abandonará la casa, según menos votaciones del público reciba.

Hasta ahora, la única finalista definida en la Casa de los Famosos 2 es Ivonne Montero, quien en una selección al azar encontró el sobre que la convirtió en la primera finalista del programa.

Natalia Alcocer, Juan Vidal, Lewis Mendoza, Rafael Nieves, Osvaldo Ríos, Niurka Marcos, Brenda Zambrano, Eduardo Rodríguez, Julia Gama, Luis ‘Potro’ Caballero y Mayeli Alonso salieron eliminados del programa.

La eliminación más reciente se concretó la noche de este lunes 25 de julio, cuando fue eliminada la actriz de 32 años, Natalia Alcocer, quien fue nominada junto al ex de Adamari López, Toni Costa; y la polémica actriz venezolana Daniella Navarro, de 31 años.

El reality show La Casa de los Famosos 2 comenzó el pasado 10 de mayo de 2022 con 17 participantes que se dividieron en dos grupos: el cuatro morado y el azul. Ya más avanzada la competencia, la producción los juntó a todos en el cuarto naranja, una estrategia que ha disparado las tensiones que se han suscitado en la casa.